La nota del club:

"Giuseppe Delfini farà parte dello staff tecnico del Borgio Verezzi: Delfini ha avuto un trascorso nella stagione 2007-08, culminata con la vittoria del campionato e la promozione in Seconda Categoria dei rossoblu. L' USD Borgio Verezzi lo ringrazia per l'aiuto che da in questo momento difficile sperando in giorni migliori"