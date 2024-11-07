Giudice Sportivo, Eccellenza: due giocatori stoppati per un turno, multa per la S.F. Loano

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 3/11/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 SAN FRANCESCO LOANO
Per aver causato il ritardo della gara di 30 minuti.
DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)
CONFORTI MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
TOVANI PIERLUIGI (PRAESE 1945)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
CARRESE FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)
PANDISCIA DAVIDE (PRAESE 1945)
BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)
DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MONTEMAGNO PATRICK (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)
CARASTRO LEONARDO (SAN FRANCESCO LOANO)
PASCUCCI FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE LORENZO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
SCHENONE CHRISTIAN (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAMPANER LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TURONE NICOLO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
CAPPELLI CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
PUDDU DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)
TRIPI DAVIDE GIORGIO (SERRA RICCO 1971)
CASTALDO LUIGI (TAGGIA)