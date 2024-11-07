Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a nove giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 30/10/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
GARE DEL 3/11/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00
LEVANTO CALCIO Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano al AA2 e anche della terna espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e minacciose
Euro 75,00
INTERCOMUNALE BEVERINO Per aver permesso ad un soggetto non presente indistinta di accedere alla zona degli spogliatoi.
Euro 75,00 MAGRA AZZURRI PerchÈ un soggetto appartenete alla propria compagine ma non presente indistinta accedeva alla zona degli spogliatoi e ivi insultava gli avversari provocando un parapiglia generale.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
ORCINO MATTEO (CARCARESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/11/2024
BERETTA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
FAZIO FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BERETTA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)
LAMBERTI PAOLO FERNANDO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCHIAZZA CORRADO (SAN CIPRIANO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)
Al 41 st, rivolgeva al AA2 un'espressione ingiuriosa con fare minaccioso.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR) (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione utilizzata e per le scuse presentate a fine gara).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CASONI PIETRO (SAMMARGHERITESE 1903)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE
PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)
A fine gara, in qualità di capitano, rivolgeva al AA1 espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose arrivando ad appoggiare una mano sul petto del predetto AA1 mentre gli intimava di stare zitto (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SADIKU LEON (LEGINO 1910)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (III INFR)
BEN BELGACEM RACHED GIANLUCA (ARGENTINA ARMA)
DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)
MARTE ROSARIO NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)
FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)
SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
BELLONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROSSINI MARCO (ALBISSOLE 1909)
GUASTAMACCHIA SAMUELE (ARGENTINA ARMA)
MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
BONDI ALESSANDRO (CALVARESE 1923)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)
GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ROMANELLI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
DIELI AARON (FORZA E CORAGGIO)
FERRARI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
MARTINOIA GIOVANNI LUIGI (SAN DESIDERIO)
TOSCANO ALESSIO (SAN DESIDERIO)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANDREAZZA FILIPPO (ALBISSOLE 1909)
CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)
BARO PEREZ JAMAL VITTORIO (ARGENTINA ARMA)
BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)
DITO FEDERICO (ARGENTINA ARMA)
VENTRICE PAOLO (ARGENTINA ARMA)
BILARDI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
FIORINI GIACOMO (CANALETTO SEPOR)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)
GAYUBO SANZ JOAN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FALLI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PIGNOTTI FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
AGATE ANDREA (FINALE)
AROCA CORTEZ WILLIP A. (FINALE)
BRAIDA MATTIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GAVINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)
LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MOSCATELLI GIANLUCA (LEGINO 1910)
BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)
TOSCANO FLAVIO (LEVANTO CALCIO)
RICCI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)
VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
GHIZZARDI SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)
OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)
MASSA GIACOMO (PANCHINA)
COSTA NICOLO (PSM RAPALLO)
FALSINI FILIPPO (PSM RAPALLO)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
PORCU DANIEL (SAMPIERDARENESE)
TESTORE FEDERICO (SAMPIERDARENESE)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
SPATARI CRISTIAN (SAN CIPRIANO)
CIMIERI ANURA (SAN DESIDERIO)
CELLI FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
MALINCONICO ANGELO DIEGO (SUPERBA CALCIO 2017)
LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)
NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)
MATERA NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)
GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)