Calciomercato. Ecco l'asso della San Francesco Loano, torna nella nostra provincia Alessio Cargiolli

E' stato svelato questa sera il nome della nuova punta della San Francesco Loano.

Un profilo tenuto al coperto fino all'ultimo per l'importanza che ha avuto anche all'interno del nostro territorio.

Alessio Cargiolli è stato infatti uno dei grandi protagonisti della scalata dell'Albissola in Serie C, collezionando ventisette reti nel biennio ceramista. Negli anni seguenti arrivarono le esperienze, tra le altre, con Varesina, Nibionnoggiono, Ghivizzano, Aglianese e Sona, prima del rientro in Liguria per la recente militanza con la Fezzanese.

Da stasera ha preso il via ufficialmente per la punta classe 1989 la nuova esperienza in rossoblù. Una prospettiva di natura biennale, a testimonianza della forte intesa che è subito maturata tra il calciatore e la dirigenza loanese.