Giudice Sportivo, Eccellenza. Un turno per Balla della San Francesco, cinque giocatori in diffida

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 24/11/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 125,00 SERRA RICCO 1971
Ammenda alla società Euro 125 perché a fine gara i propri sostenitori lanciavano sul tdg un secchio senza attingere alcuno dei presenti.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/1/2025
SENATORE ALFONSO (SAN FRANCESCO LOANO)
Al 46' pt, a seguito del provvedimento di ammonizione, si alzava e si avvicinava minacciosamente al ddg mimando il gesto del pugno e rivolgendo un'espressione ingiuriosa.
AMMONIZIONE (I INFR)
SENATORE ALFONSO (SAN FRANCESCO LOANO)
SONETTI DANIELE (SERRA RICCO 1971)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (I INFR)
BUSCEMI MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DORNO FABIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAMPANER LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
DOTTO LORENZO (SERRA RICCO 1971)
PASCUCCI FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)
GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE S.OLCESE)
PANEPINTO FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)
VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)
DIAKHATE ABDOULAYE (SERRA RICCO 1971)
CASTALDO LUIGI (TAGGIA)
FORNARO ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
PIROZZI JORDI (ANGELO BAIARDO)
CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
FOSSATI CRISTIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BIGINI JONATHAN (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PITTALUGA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FERRETTI ALESSANDRO (PRAESE 1945)
LATINI MICHELE (PRAESE 1945)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
STALTARI SIMONE (SAN FRANCESCO LOANO)
SCALZI STEFANO (SERRA RICCO 1971)
PAGLIERI ROBERTO (TAGGIA)