Calcio, Pietra Ligure. E' nata ufficialmente la partnership con la Sampdoria Academy

E' stato un pomeriggio del tutto particolare quello vissuto giovedì dal Pietra Ligure.

Per la società biancoceleste è stata infatti battezzata tra le mura del Comune, la partnership con il Settore Giovanile della Sampdoria.

Il club del presidente Gino Ricciardi, affiancato dal vicepresidente Mattia Ricciardi, dal dg Luca Filadelli, dal ds Roberto Vassallo, dalle figure del Settore Giovanile, Fabrizio Rovere e Alessandro Granero, hanno dato il benvenuto a Lucio Bove, Responsabile dell'attività di base del sodalizio blucerchiato. In corso d'opera ha raggiunto Pietra anche il Responsabile dell'intero settore giovanile genovese, Luca Silvani.

"Siamo stati sempre stati attenti alla sostanza - ha dichiarato il dg Filadelli - non volevamo dare vita a una collaborazione dove ci si vedesse 4-5 volte all'anno perdendo del tempo. Dalla Sampdoria abbiamo avuto un riscontro diverso: per noi è la ciliegina sulla torta per la crescita dell'intero Settore Giovanile, pronto a raddoppiare i numeri rispetto al mio arrivo e di Fabrizio Rovere. Ora però è il momento di compiere uno step in più, andando a lavorare non solo sul semplice aspetto numerico, ma anche a livello qualitativo".

Un feeling nato subito, anche dalla sponda blucerchiata.

"Il Pietra Ligure ha tutte quelle caratteristiche che andavamo cercando - ha confermato Lucio Bove - con un'organizzazione dirigenziale giovane ma qualificata, delle strutture dove allenarsi davvero importanti e la voglia di poter intraprendere un percorso comune ad alto livello.

Anche a livello geografico Pietra rappresenta un punto strategico per coinvolgere l'intero ponente nelle nostre attività. Col tempo illustreremo tutte le nostre iniziative, sperando di poter colorare quanto più possibile Pietra Ligure di blucerchiato".

Dopo la presentazione, microfono aperto anche per Michela Vignone, consigliere con delega allo sport, e per il vicepresidente Mattia Ricciardi.