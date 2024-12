Calcio, San Filippo Neri Yepp Albenga. Ecco le nuove divise da gioco a firma Just Protein

Continua il forte radicamento di Just Protein a sostegno delle realtà sportive del comprensorio ingauno.

Il sodalizio con la San Filippo Neri Yepp Albenga ha trovato nuova linfa, con la creazione delle nuove divise da gioco. Un gesto, quello del deus ex machina Emanuele Scorsone, per il quale il club ingauno non ha fatto mancare il proprio ringraziamento.

"Il settore dilettanti della società Asd San Filippo Neri Yepp Albenga ringrazia Emanuele Scorsone per il grande aiuto che sta dando al progetto in questi anni. Queste nuove divise vogliono rappresentare la sinergia che si è creata con una persona che dello sport ne ha fatto uno stile di vita è che inoltre si è dimostrato solidale nell’aiutare le società presenti sul territorio ad affrontare le stagioni sportive. Emanuele rappresenta quelle poche persone che credono che lo

Sport abbia non solo un ruolo importante lo sviluppo fisico e mentale delle persone ma anche un ruolo di crescita e di aggregazione; cosa che tutti noi condividiamo in pieno. Siamo sicuri che questa collaborazione verrà portata avanti e che ogni anno si migliori".