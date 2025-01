Il gol in apertura di Riggio ha rappresentato ovviamente una svolta decisiva nell'economia della finale di Coppa Italia di Eccellenza, ma la Genova Calcio ha saputo guadagnarsi con merito il trofeo per l'atteggiamento visto in campo.

La squadra di mister Mazzocchi ha trovato compattezza, cattiveria e la giusta dose di cinismo, necessaria anche per riemergere da una zona di classifica ancora complessa.