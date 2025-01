Calcio. Serie D. Varese corsaro a Sanremo, decide il match il gol di Barzotti a metà ripresa

SANREMESE-CITTA' DI VARESE 0-1 (69' Barzotti)

SANREMESE: Maffi, Cesari, Bregliano, Larotonda, Gagliardi, D'Antoni, Monticone, Raggio, Burlandi, Andreis, Gulli. A disp. Bohli, Vitale, Toma, Di Fino, Lohmatov, Grancara, Jebbar, Pinotti, Rimondo. All. Scalise

CITTA' DI VARESE: Piras, Bonaccorsi, Marchisone, Vitofrancesco, Ropolo, Daqoune, Valagussa, Ferrieri, Romero, Banfi, Marangon. A disp. Ferrari, Malinverno, D'Iglio, Maccioni, Piccioli, Barzotti. All. Floris

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva.

1' inizia il match

1' subito alla prima azione, dopo aver battuto, Banfi centra una clamorosa traversa

6' Daqoune vede fuori dai pali Maffi e prova a sorprenderlo, sarebbe stato un eurogol, ma l'estremo matuziano recupera senza troppi patemi dovendo però rifugiarsi in corner

9' su una rimessa laterale in fase offensiva, Marchisone non impatta bene con una palla vagante e regala la sfera a Maffi da buona posizione

11' preme il Varese, la Sanremese fa fatica in questa fase a superare la metà campo

14' su una proiezione offensiva matuziana, i padroni di casa reclamano un fallo su D'Antoni ma l'arbitro non è dello stesso avviso

15' giallo a Larotonda che calcia il piede di Banfi che da fuori area stava per tentare il tiro

16' la punizione di Vitofrancesco diretta all'incrocio colpisce la parte superiore della rete sopra la traversa

18' Andreis fermato irregolarmente dopo essere passato in mezzo a due avversari, ma l'arbitro anche questa volta non fischia

20' ammonito mister Scalise per proteste

23' fallo di Valagussa su Gulli e primo giallo anche per gli ospiti

24' prima chance matuziana: punizione battuta da Gagliardi, Raggio col piattone manca il bersaglio

30' rimpalli continui in fase d'attacco per i matuziani, alla fine è Larotonda che prova un destro al volo nettamente fuori misura. La palla si disperde sul fondo

31' altra azione interessante con Gagliardi che innesca Andreis, sterzata dal fondo, Cesari si avventa sulla palla e calcia debolmente, palla che si spegne in fallo laterale

35' cross di Cesari, Burlandi non riesce a colpire di testa in area

38' la saga del tiro in porta prosegue con Andreis, ma anche lui non riesce a inquadrare lo specchio

40' Banfi al limite dell'area riceve da un compagno, si gira e tira, Maffi blocca sicuro

42' altro intervento su D'Antoni che resta a terra ma l'arbitro non fischia nemmeno stavolta. Va detto però che anche il Varese in un paio di occasioni può recriminare dei falli non ravvisati dal direttore di gara, di cui non si capisce il metro che sta adottando

45' due minuti di recupero

46' Bonaccorsi di testa, centrale e facile per Maffi

Termina il primo tempo

La ripresa inizia con un cambio per Scalise: Toma per Larotonda

48' angolo di Gagliardi, D'Antoni ci prova in avvitamento ma la palla era uscita dopo la battuta a uscire del calcio d'angolo

49' ammonito Daqoune che ferma irregolarmente la ripartenza di Gagliardi

58' passaggio illuminante di D'Antoni per Burlandi che viene ingannato dal liscio di Ferrieri che lo stava seguendo e non aggancia un ottimo pallone all'ingresso in area

62' bel cross dalla destra di Bregliano, Andreis leggermente sbilanciato colpisce di testa ma non inquadra lo specchio

64' ancora Andreis che però sbaglia l'effetto del tiro da buona posizione

65' Jebbar per Andreis

67' primo cambio per Floris: Barzotti per Marchisone

68' incrocio clamoroso di Jebbar che vede vanificata una bellissima azione personale. C'è solo la Sanremese ora in campo

69' il Varese torna in avanti e beffa la Sanremese: dopo una bella respinta di Maffi, arriva il tap in vincente nell'area piccola del neo entrato Barzotti

74' D'Iglio per Romero e Rimondo per Cesari

77' Giallo a Barzotti che colpisce Monticone che stava rilanciando

84' la manovra matuziana si è affievolita, il Varese gestisce con relativa tranquillità

85' Pinotti e Grancara per Monticone e Gulli. Trazione anteriore per Scalise

88' ammonito Ferrieri che ferma fallosamente Burlandi che lo aveva saltato

90' quattro minuti di recupero

93' assalti blandi dei padroni di casa, con un tiro da fuori di Grancara troppo facile per Piras

TERMINA IL MATCH, IL VARESE ESPUGNA SANREMO