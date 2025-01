Tra gli alti e bassi del campionato, il 3-0 odierno del Pietra Ligure al Bogliasco ha rappresentato uno dei picchi positivi per i biancocelesti. Il gol di Lufi e la doppietta di Faedo hanno permesso al team di mister Cocco di staccare i biancorossi in classifica, rinforzando il terzo posto in graduatoria.

Una gara da cui trarre certamente insegnamento, ma senza crogiolarsi eccessivamente sugli allori.