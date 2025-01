Calcio, Castiglione promuove il Pietra e si gode la sua prova: "Partita sempre in controllo. Qui sono contento, mi sto rifacendo"

Poteva coronarla con un gol, sfiorato in più riprese a inizio gara. Eppure, anche senza la marcatura, quella di Tommaso Castiglione (e del Pietra Ligure tutto) contro il Bogliasco è stata una di quelle prestazioni da prendere ad esempio per ordine, intensità e qualità messe in campo al servizio dei compagni.

Una prova che ben riassume quella dell'intera formazione biancoceleste: "Se sia stata la nostra miglior prestazione stagionale non lo so. So solo che abbiamo fatto una grande partita, sia in possesso che in non possesso - ha detto il centrocampista al termine dell'incontro - Siamo sempre riusciti a mantenere il controllo della partita una volta andati in vantaggio. Questo, purtroppo, è un aspetto che ci è mancato in alcune occasioni quest’anno. Comunque, sono davvero contento. Arriviamo dal 4-0 contro il Molassana e il 3-0 di oggi ci dà una carica importante per affrontare il finale di stagione con competitività".

Un piccolo rammarico, a livello personale, resta comunque quello del gol sfiorato: "Su quelle due occasioni sto ancora rosicando perché potevo fare meglio e magari segnare - sorride il centrocampista - Però Il mister mi chiede di andare avanti, di buttarmi dentro senza paura, e io lo faccio. Questo mi permette di creare occasioni. Rispetto all’anno scorso sono un giocatore diverso, ho cambiato alcune caratteristiche e ora mi trovo meglio, sia con la società che con la squadra e i compagni. L’anno scorso è stata un’annata deludente, ma adesso sono contento, mi sto rifacendo e spero di continuare così".

Ora tra sette giorni la trasferta con l'Angelo Baiardo, con un occhio a una classifica dove il Pietra può davvero creare il vuoto dietro di se continuando a inseguire le prime della classe: "Non ci poniamo obiettivi - conclude - Pensiamo a vincere partita per partita e poi vedremo dove saremo. L’obiettivo della Coppa Italia è sfumato, purtroppo, ma possiamo ancora fare grandi cose. Quindi, dobbiamo dare il massimo sempre, in ogni gara".