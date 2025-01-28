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Calcio | 28 gennaio 2025, 17:27

Giudice Sportivo, Serie D Girone A. Scatta la diffida, Imperia e Cairese in infrasettimanale senza Scarrone e Boveri

L'Albenga perde Alfano, sempre per il quinto cartellino accumulato

Giudice Sportivo, Serie D Girone A. Scatta la diffida, Imperia e Cairese in infrasettimanale senza Scarrone e Boveri

GARE DEL 25/01/2025

SOCIETA' 

AMMENDA Euro 900,00 DERTHONA FBC 1908 A.S.D. 

Per indebita presenza sul terreno di gioco, al termine della gara, di alcune persone non identificate, una delle quali rivolgeva reiterate espressioni offensive all'indirizzo della Terna.


ALLENATORI 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 

COZZOLINO LUCA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.) 

Per avere, al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

TURI STEFANO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.) 


CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

VALAGUSSA PAOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MORGANTI GUGLIELMO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

LAROTONDA DIEGO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

GABRIELLI GIANMARCO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

GARE DEL 25/01/2025

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALFANO DANIELE (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUSTOLIN SILVIO (ASTI)

MANASIEV ZDRAVKO (ASTI)

Redazione

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