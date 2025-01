Calcio. Prima Categoria. L'Ospedaletti stecca con l'Oneglia. Luccisano: "Ko meritato, ma non siamo noi a dover stravincere il campionato"

L’Ospedaletti non riesce a ritrovare i tre punti dopo il big match contro il Camporosso e cade sul campo dell’Oneglia in una giornata che porta a una vera e propria rivoluzione ai piani alti della classifica.

Nelle prime fasi di gara gli orange vanno vicini al vantaggio prima con il tiro di El Kamli che finisce alto di poco, poi con il tentativo di Zito da fuori neutralizzato da Cacciò. Al 35’ l’Ospedaletti ha la grande occasione per l’1-0, ma si mette di mezzo la sfortuna. Scambio tra Alemanno e Russo con il numero 4 che viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va lo stesso Alemanno, il suo tentativo viene respinto dal portiere avversario, sulla ribattuta si fionda Ambesi che colpisce di testa ma la sfera finisce sulla traversa.

All’inizio della ripresa le due squadre producono tanto gioco a centrocampo senza particolari pericoli da ambo le parti. Ma al 62’ l’Oneglia trova il vantaggio: punizione potente dai trenta metri di Berisha, la sfera tocca il palo e finisce in rete. Passano dieci minuti e i padroni di casa raddoppiano con Sasso, la cui conclusione deviata da un difensore spiazza Bazzoli e si insacca. L’Ospedaletti si riversa in avanti alla ricerca della rete che potrebbe riaprire il match, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Il passo falso dell’Ospedaletti e la contemporanea sconfitta del Camporosso ridisegnano la vetta della classifica. Al primo posto c’è il Baia Alassio con 35 punti, segue la Golfo Dianese con 34 e il duo Camporosso-Ospedaletti a quota 33.



“Oggi abbiamo sbagliato partita, merito all’Oneglia che ci ha creduto di più - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - è una sconfitta pesante, ma meritata. Credevo che la squadra reagisse in maniera diversa alla sconfitta con il Camporosso, invece abbiamo fatto la peggiore prestazione dall’inizio del campionato. Ora la pausa ci serve per riprenderci a livello mentale, dobbiamo stare sereni e giocare tranquillamente, il campionato è lungo e non siamo noi a doverlo stravincere. Continuiamo a lavorare per centrare i playoff che sono il nostro obiettivo. Se poi arriva qualcosa di più…ancora meglio. Anche oggi abbiamo fatto giocare molti giovani e faccio i complimenti a Sartori che è stato il migliore in campo”.

Oneglia - Ospedaletti 2-0

Marcatori: 62’ Berisha, 72’ Sasso

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Saih, 4 Russo, 5 Ambesi, 6 Sartori, 7 Alemanno (77’ 14 Fortin), 8 El Kamli, 9 Zito (62’ 18 Siberie), 10 Grifo, 11 Schillaci (62’ 16 Angeli)

A disposizione: 12 Calcina, 13 Cordì, 15 Cascone, 17 Bacciarelli, 19 Coppola, 20 Barbagallo

Allenatore: Fabio Luccisano

Oneglia: 1 Cacciò, 2 Sasso, 3 Schievenin, 4 Mela (29’ 19 Meda), 5 Casella (65’ 14 Poletti), 6 Berisha, 7 Ansaldo (90’ 20 Gorlero), 8 Lo Sicco, 9 Macaluso, 10 La Porta (72’ 15 Cosentino), 11 Zanchi

A disposizione: 12 Baglio, 13 Manitto, 16 Fatnassi, 17 Marzupio, 18 Zadro

Allenatore: Massimo Casella

Arbitro: Sig. Martin Virgilio (Imperia)

Ammoniti: Grifo, El Kamli, Fortin, Siberie, Schievenin, La Porta, Zanchi

Espulso: El Kamli (83’)