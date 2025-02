Pallanuoto, Champions League: show della Rari a Oradea, i biancorossi dominano e vincono 17-11

La Rari Nantes Savona inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nei quarti di finale della LEN Champions League. A Oradea, i biancorossi espugnano la piscina “Ioan Alexandrescu” con un netto 17-11 contro i padroni di casa, conquistando così i primi tre punti nel girone B.

Dopo un avvio in salita, con un doppio svantaggio iniziale, i ragazzi di Alberto Angelini hanno preso il controllo del match, imponendo il loro ritmo. La svolta è arrivata a cavallo tra il secondo e il terzo tempo, frazioni dove i biancorossi hanno saputo spezzare l’equilibrio giungendo così agli ultimi otto minuti di gioco in pieno controllo.

Dopo le vittorie a Kotor, Atene e Sabadell, capitan Rizzo e compagni tornano a Savona con un altro prezioso successo europeo, confermando la loro solidità in trasferta.

Sabato prossimo, 8 febbraio la BPER Rari Nantes Savona sarà impegnata nella piscina “Zanelli” di Savona per l'incontro valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie A 1 con l'Iren Genova Quinto.



LA PARTITA

Il primo gol della notte di Champions arriva a 6.21 del primo tempo ed è dei padroni di casa, a segno con Vancsik. La Rari non riesce ad andare alla conclusione sull'azione successiva e ci vuole un grande Nicosia per evitare l'immediato raddoppio dei romeni al tiro con Negrean in superiorità numerica. La traversa ferma Damonte, il portiere locale para su Patchaliev e ancora la traversa ferma Erdelyi. La porta dei romeni sembra stregata: Dobozanov è super su Cora, è il preludio al raddoppio dell'Oradea che arriva a 1.13 con Belenyesi. A 37 secondi dalla prima pausa si sblocca la Rari: con l'uomo in più, Rizzo trova un diagonale vincente che fa finalmente esultare i biancorossi.

Nel secondo tempo la squadra di Angelini riequilibra i conti con Merkulov. L'Oradea prima sbatte su Nicosia (superiorità con tiro di Velkic parato) poi va in rete con Czenk (azione con l'uomo in più). A 4.46 arriva il pareggio di Erdelyi, l'Oradea prova a reagire ma Rizzo recupera palla e Bruni a 4.18 firma il momentaneo sorpasso della Rari; a 3.59 Velkic fa 4-4. A 3.28 azione manovrata dei biancorossi, la chiude Occhione con una grande finalizzazione che vale il nuovo +1. Nicosia chiude su Velkic, Damonte fredda ancora Dobozanov per l'allungo savonese. A 1.56 Belenyesi sfrutta una doppia superiorità numerica e riporta sotto di uno i suoi, a vanificare il passo in avanti dei romeni ci pensa però Patchaliev che schiaccia in porta un assist al bacio dalla destra di Gullotta. A 1.00 è di altissimo livello anche la realizzazione di Gheorghe per i padroni di casa, abili ad approfittare ancora una volta dell'uomo in più, cosa che riesce anche alla Rari con Damonte a 0.32. La Rari si chiude e Gusarov è costretto a sparare da lontano, pallone alto che di fatto è l'ultima emozione prima dell'intervallo lungo.

Il terzo tempo si apre con l'Oradea in attacco, Cora chiude e la Rari riparte per andare al tiro con Merkulov senza però centrare il bersaglio. Belenyesi è sfortunato e colpisce il palo a 6.39, poco dopo Cora ci prova con un palombella che finisce alta sopra la traversa. A 5.40 time-out che precede un'azione con l'uomo in più per l'Oradea: Belenyesi questa volta trova la rete, la settima per i padroni di casa. Savona non si scompone, muove la sfera, trova l'uomo in più e punisce ancora con Merkulov a 4.49. A 4.37 finisce la partita di Occhione, a 4.22 accorcia di nuovo l'Oradea stavolta con Gusarov. La serata di Champions in casa Rari esalta i campioni d'Europa in carica Merkulov e Damonte: del russo il gol numero 10 dei biancorossi a 3.55, di Damonte l'undicesima rete con un Dobozanov non proprio ineccepibile. Rari che sale a +3 e ci rimane per merito di una grande parata di Nicosia su Gardalevic e per una chiusura efficace di Patchaliev. Premesse ideali per il +4, che arriva con capitan Rizzo: tiro che bacia la parte interna della traversa e poi si insacca alle spalle del portiere di casa. Una rete che demoralizza l'Oradea, che non riesce a reagire: la Rari si prende l'ennesimo uomo in più, Angelini riorganizza l'attacco con un time-out ad hoc e Rocchi finalizza il 13-8 che vale più di un'ipoteca sul match.

L'ultima frazione di gioco si apre con la rabbiosa reazione dell'Oradea, Gusarov ne fa due e spinge a -3 la squadra di Kovacevic. Rizzo su rigore rimette la Rari sui binari giusti. Dopo un paio di azioni che mettono sugli scudi i due portieri in vasca, rete dell'Oradea con Gusarov su rigore. A 3.32 finisce la partita di Gheorghe, la Rari approfitta della superiorità numerica con Damonte e a 3.15 marca il 15esimo gol del match. Prima della fine ne arriveranno altri due in superiorità numerica (limite di falli raggiunto anche da Belenyesi) con Bruni ed Erdelyi. Finisce 17-11 per la Rari, capace di sopperire all'assenza di Figlioli e ora momentaneamente in testa al girone a pari punti con il Ferencvaros vittorioso 18-10 sul Barceloneta e prossimo avversario del Savona alla Zanelli il 26 febbraio.



C.S.M. ORADEA – BPER R.N. SAVONA 11 – 17

Parziali (2 – 1) (4 – 7) (2 – 5) (3 – 4)



TABELLINO



C.S.M. ORADEA: Dobozanov, Belenyesi 3, Negrean, Gheorghe 1, Insinna, Nichita, Gusarov 4 (di cui 1 su rigore), Gardasevic, Klutsch, Vancsik 1, Czenk 1, Velkic 1, Gavris.

Allenatore: Petar Kovacevic.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 4, Cora, Occhione 1, Rizzo 3 (di cui 1 su rigore), Merkulov 3, Bruni 2, Erdelyi 2, Guidi, Patchaliev 1, Gullotta, Da Rold.

Allenatore: Alberto Angelini.



Arbitri: Vojin Putnikovic (Serbia), Mr. Matan Schwartz (Israele).



Delegato Len: Jean Michele Delon (Francia).



Superiorità numeriche:

C.S.M. ORADEA: 7 / 14 + 1 rigore realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 9 / 10 + 1 rigore realizzato.



Note:

Usciti per 3 falli: A 4'37” dalla fine del 3° tempo Occhione (Savona); a

3'32” dalla fine del 4° tempo Gheorghe (Oradea); a 1'43” dalla fine del

4° tempo Belenyesi (Oradea).