Calcio, Eccellenza. Il Molassana sfiora la beffa, ci pensa Cargiolli a portare almeno un punto alla San Francesco Loano: pareggio amaro per la squadra di Cattardico

S.F. LOANO - MOLASSANA 0-1 (Costa 90', Cargiolli 94')

51' FINISCE QUA

50' un minuto in piu di recupero

49' PAREGGIA MERITATAMENTE IL LOANO CON CARGIOLLI! LANCIO PER L'ATTACCANTE CHE STOPPA E POI CON IL DESTRO BATTE IL PORTIERE

47' Basso - Rapetti nel Molassana

45' cinque di recupero

45' INCREDIBILE IL MOLASSANA E' IN VANTAGGIO! DA UN LANCIO DI LONGATO LA SFERA ARRIVA FINO A COSTA CHE BATTE CON UN PALLONETTO GALLO: PRIMO TIRO IN PORTA DEI GENOVESI

40' Staltari per Bonifazio nei rossoblu. Ultimi minuti piu recupero per vincerla

35' cambia il Molassana: Costa al posto di Portaccio

34' ammonito Rapetti

28' Cattardico lancia anche il 2006 Kuzorle della Juniores, esce Carastro

27' ci prova Cargiolli, girata senza precisione. Continua a reggere il fortino genovese

24' Venturelli - Traverso nel Molassana, altro cambio per il genovesi

21' se lo mangia Valentino da pochi passi, tiro alto. Iniziano a essere tante le occasioni non sfruttate da parte dei rossoblu, sempre con le redini della gara in mano, fatica a superare la metacampo il Molassana

20' Lazri in ritardo su Buonocore, piazzato Loano

17' esce Lingua, spazio a Buonocore. Si abbassa terzino Basso

14' ammonito Lanzarone. Bel diagonale di Cargiolli, ci arriva Longato, non arriva poi il tap in

10' cambia anche Lanzarone. Spazio a Lazri al posto di Dorno

9' in difficoltà proprio nella costruzione il Molassana, quasi rinunciataria in certi frangenti con la palla che viene spazzata via

8' Auteri - Cauteruccio è il primo cambio di Cattardico

5' altro tiro dalla bandierina conquistato da Leo, ravvisato però un fallo in attacco poco prima dello stacco di Cargiolli dopo una sponda, prodigioso comunque l'intervento di Longato

3'' riparte bene la S.F. Loano, subito due corner conquistati da Leo. Sul secondo stacco alto probabilmente da parte di Balla

16:02 si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

46' termina la prima frazione

46' ammonito pure Gallo per proteste

45' uno di recupero. Nuovamente qualche errore per i rossoblu negli ultimi minuti della frazione

44' giallo per Friuli, ammonito l'esterno destro genovese

40' ammonito un componente della panchina del Molassana per proteste

38' ancora rossoblu con il tirocross dalla sinistra di Carastro, blocca Longato

36' Leo va dritto in porta, Longato si oppone e mette in corner. Dal cross dalla bandierina, intervento scomposto di Dorno e palla che finisce poi sul braccio del centrocampista, lascia proseguire l'arbitro tra le proteste dei padroni di casa

35' sbaglia Dorno l'intervento sul lancio di Gallo, ne approfitta Basso che si invola, l'ex Savona ferma l'esterno poco prima dell'area: giallo e punizione

33' tentativo per Bonifazio, palla sulle reti dietro la porta

32' altro pericolo, conclusione al volo di Valentino dalla sinistra che termina sul fondo. Molto meglio i rossoblu negli ultimi minuti

31' non sfrutta una palla inattiva il Loano, mancino di Leo a rientrare, ci prova Cargiolli al volo ma esito non quello sperato

28' altro pericolo rossoblu. Lancio di Lingua per Cargiolli, ci arriva il difensore, poi Carastro di testa ma c'è un'altra deviazione: corner. Dalla Bandierina stacco di Oxhallari non dei migliori

23' ancora un tiro, stavolta di Cauteruccio, dal rinvio di Gallo alla conclusione in pochi secondi ma termina fuori

21' pare un 5-3-2 quello dei genovesi. 4-4-2 per il Loano, Cargiolli il riferimento offensivo, affiancato da Carastro

20' prima chance della gara. Il Loano riparte sulla sinistra, Leo mette in mezzo, Cargiolli non riesce nella zampata, palla che non viene spazzata dal Molassana, ci prova poi Bonifazio dopo una prima ribattuta, Longato si supera e mettte in corner. Anche sul corner la difesa ospite va in apprensione

14' prova la botta al volo Scarantino da fuori, palla bassa ma che non trova lo specchio

12' spreca Bonifazio, tiene troppo la sfera il centrocampista nella buona trama centrale, si riparte da una punizione Molassana

10' sta piacendo a Lanzarone l'atteggiamento dei suoi, Loano che sta provando a costruire delle azioni pericolose, qualche errore di troppo in fase di costruzione

5' primi minuti nei quali i rossoblu cercano di fare la partita, poco fa un duro contrasto aereo, Balla ha la peggio ma rientra poco dopo. Si riparte da Longato

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

S.F. LOANO: Gallo, Lingua, Leo, Oxhallari, Balla, Basso, Cauteruccio, Valentino, Cargiolli, Bonifazio, Leonardo Carastro

A disposizione: Ghizzardi, D'Aiuto, Luigi Carastro, Alberto Zaccaria, Staltari, Garibbo, Kuzorle, Buonocore, Auteri

Allenatore: Cattardico

MOLASSANA: Longato, Friuli, Robotti, Rapetti, Erroi, Severi, Portaccio, Scarantino, Traverso, Dorno, Avanzino

A disposizione: Guerrino, Pittaluga, Costa, Calcagno, Lazri, Basso, Venturelli, Lipani

Allenatore: Lanzarone

Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui (Chiavari)

Assistenti: Jetmir Hasa (Albenga) - Giulio Sorace (Genova)