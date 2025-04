Calcio, Serie D. L' Imperia a Cairo per la prima delle due finali salvezza, Buttu: "Dovremo fare una grande prestazione ma sono sereno"

È la prima di due finali che decideranno il destino dell'Imperia: la gara delle 15 nella tana della Cairese, il 'Cesare Brin' vale tantissimo.

Ma mister Pietro Buttu, così come dichiarato anche a caldo subito dopo la sconfitta con il Bra, resta sereno e fiducioso: "La squadra ha capito il momento, nelle ultime due gare la prestazione c'è stata e solo la bravura degli avversari e gli episodi non ci hanno fatto prendere punti. Dovremo fare una grande prestazione ma sono sereno".

I nerazzurri in Val Bormida potrebbero trovare un campo allentato dalla pioggia, e un avversario da non sottovalutare: "Rispettiamo la Cairese - prosegue Buttu - che con Solari ha trovato una quadra, un suo equilibrio, e che secondo me si trova in quella posizione di classifica per caso. Loro domenica non hanno giocato (avrebbero dovuto incontrare l'Albenga, e quindi era prr loro il turno di riposo ndr) ma non sono preoccupato di affrontare una squadra che ha avuto qualche giorno in più per prepararsi".

Rientra Costantini ma mancherà Gandolfo, fermato dal giudice sportivo dopo l'ammonizione contro il Bra (era in diffida). Ancora out Brancato e Castagna.