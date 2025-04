Calcio, Torneo delle Regioni 2025. Il sipario cala sul Valerio Bacigalupo, tutte le squadre vincitrici per ogni categoria

Dal “Valerio Bacigalupo” di Taormina e dal “Bucalo” di Santa Teresa di Riva, cala il sipario sul Torneo delle Regioni 2025, per la prima volta ospitato in Sicilia. Una settimana intensa di sport, emozioni e giovani talenti si è chiusa con le finali che hanno decretato i vincitori nelle varie categorie. Vincono il Lazio, alla diciannovesima affermazione della storia e alla terza nell’under 15; la Lombardia, che firma la doppietta con Under 17 e femminile; e l’impresa del Friuli Venezia Giulia, sette anni dopo l’ultima volta.



UNDER 15 - Ad alzare il trofeo è il Lazio di Walter Lanni, che piega la resistenza delle Marche, grazie al gol decisivo di Marco Tagliaferri, giocatore di grande talento. Nel finale ci pensa Grigore a evitare il raddoppio, parando un rigore a Paganini. L’undici marchigiano si era qualificato in semifinale, fermando la corsa dell’Emilia con un netto 3-0. La rappresentativa del Comitato Regionale Lazio ha avuto ragione del Piemonte.



UNDER 17 - La Lombardia si impone al termine di una finale combattuta. Dopo il botta e risposta tra Ndao e Cipriano, è Montalbano nei minuti di recupero a regalare la vittoria ai suoi contro l’Emilia Romagna: il finale 2-1.



UNDER 19 - Impresa del Friuli Venezia Giulia, che ribalta il risultato contro la favorita Piemonte Valle d'Aosta, campione in carica. Vantaggio firmato dai piemontesi con Isufi che sblocca il risultato. Dopo il pareggio di Flaiban su calcio d’angolo (la specialità dei friuliani che erano già andati in gol contro Bolzano, grazie a Alessandro Degano), nei supplementari arrivano le reti di Madi e Osmani, alla quarta rete, per il definitivo 3-1. In semifinale i friuliani si erano imposti sulla Lombardia per 2-1, mentre il Piemonte Valle d’Aosta aveva avuto ragione della Toscana.



FEMMINILE - La Lombardia concede il bis, vincendo una spettacolare finale contro il Veneto con il punteggio di 3-2 ai tempi supplementari. A Santa Teresa Riva la gara tra il gotha nazionale (Veneto 8 titoli) riserva grandi emozioni, confermandosi la leader “rosa” del Torneo delle Regioni con il dodicesimo titolo della storia.



LE PREMIAZIONI - La Sicilia saluta il Torneo delle Regioni con l’orgoglio di aver ospitato un evento storico, che ha valorizzato il talento giovanile e regalato emozioni indelebili. Un progetto che ha ottenuto il successo sperato, come ha sottolinea al termine il presidente Sandro Morgana. “Un grande successo della Sicilia”. Le premiazioni sono stati officiate dal presidente della Lnd nazionale, Giancarlo Abete, da Christian Mossino, vicepresidente vicario, da Saverio Mirarchi, vice presidente dell’Area Sud e presidente della Calabria, Luca Maurina, presidente Divisione Nazionale calcio femminile, Sergio Pedrazzini, consigliere federale, Valentina Battistini, presidente Cr Lombardia, Mauro Foschia, presidente Cr Piemonte, Roberto Avantaggiato, presidente Cr Lazio, Christian Vaccher, vicepresidente vicario Friuli V.G., Santino Lo Presti, presidente della Commissione LND eSports. Importante il supporto politico in tutta questa straordinaria manifestazione. Il presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, hanno consegnato il primo posto dell’Under 19 del Friuli Venezia Giulia.