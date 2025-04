Concessione dello stadio Riva: il sindaco Tomatis auspica una gestione comune dei club ingauni, ma Podio attacca: "Grazie Pontelungo, ma l'Albenga è un'altra cosa..."

Politicamente parlando, non ci sono state particolari sorprese nell'approccio tenuto dall'amministrazione comunale di Albenga e dalla minoranza durante il consiglio comunale di ieri sera.

L'obiettivo, come risaputo, era concentrato sulla futura concessione dello stadio Riva, davanti anche a un buon numero di spettatori interessati, formato prevalentemente dai sostenitori bianconeri e dalla dirigenza del Pontelungo.

La minoranza ha calcato maggiormente i tasti emotivi e sentimentali, chiedendo di interrompere al 30 giugno prossimo (attraverso le parole del consigliere Distilo) l'affidamento momentaneo al Pontelungo, per permettere alla neonata FBC Albenga 1905 di poter essere coinvolta nel processo di gestione dell'impianto di Viale Olimpia. Tranchant, al riguardo, la frase del consigliere Podio al riguardo: “Ringraziamo il Pontelungo per quanto ha fatto, ma l'Albenga è un'altra cosa”.

La replica del sindaco Tomatis non si è fatta attendere. Il primo cittadino ha ribadito i pesanti investimenti (più di un milione e duecentomila euro ndr) sull'Annibale Riva, ricordando all'opposizione come un club referente fosse necessario all'amministrazione per rapportarsi anche riguardo lasemplice gestione quotidiana. La dirigenza dell'U.S. Albenga, per la quale è stata avviata la procedura di fallimento, non ha risposto a otto mail, motivo per cui – ha ribadito Tomatis – è stato chiamato in causa il sodalizio presieduto da Michele Neri.

A seguire il passaggio chiave: l'affidamento momentaneo rimarrà al Pontelungo, nel frattempo gli uffici comunali predisporranno l'iter di assegnazione della concessione, attraverso un bando o una procedura di evidenza pubblica. L'auspicio del sindaco Tomatis? Che tutti i club uniscano le forze per una gestione comune tra l'Fc Albenga, il Pontelungo, il Vadino e la San Filippo Neri Yepp.

Un obiettivo di tessitura politico-sportiva ambizioso ma, guardando i volti e ascoltando i mormorii dei diretti interessati, prima e dopo il consiglio, per il momento di improbabile realizzazione.