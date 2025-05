Calcio. Il domino delle panchine prende quota, Cattardico - Albissole, ci siamo

E' un puzzle complicato da completare quello relativo alle panchine del ponente ligure, ma come spesso capita è sufficiente individuare le prime tessere per poi procedere in maniera spedita.

Uno dei nomi più interessanti circolati nelle prime due settimane di maggio, soprattutto dopo la separazione al termine dell'ottimo biennio con la San Francesco Loano, è quello di mister Cristian Cattardico.

L'allenatore sembrava in ballottaggio tra l'Arenzano e l'Albissole, ma proprio la società ceramista sembra aver ingranato la marcia giusta.

L'annuncio non dovrebbe tardare, con radiomercato pronta a "sussurrare" un legame di natura pluriennale.