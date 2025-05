Calcio, Eccellenza. Dopo 12 anni finisce l'era Mariani, scelta interna per la nuova panchina dell'Athletic Club Albaro

Il comunicato:

"Dopo 12 anni intensi e ricchi di soddisfazioni sul piano umano e sportivo con Alberto Mariani, l’Athletic Club Albaro sceglie la linea verde e annuncia con soddisfazione la nomina di Alessandro Annaloro come nuovo allenatore della Prima Squadra.

Nato a Genova il 26 agosto 1982, Annaloro ha guidato con successo la formazione Allievi 2008 nelle ultime due stagioni, distinguendosi per le sue competenze tecniche e gestionali e vincendo per due volte consecutive la Coppa Disciplina. Come nella precedente esperienza, il tecnico potrà contare ancora una volta sulla collaborazione di Marco Marasso.

La promozione di Annaloro rappresenta un segnale concreto di fiducia verso le risorse cresciute all’interno del club, a conferma della volontà della società di valorizzare il proprio settore giovanile. Una linea di continuità che rafforza l’identità del club e apre nuove opportunità ai giovani che si formano ogni giorno nella ‘cantera’ albarina. Buon lavoro, mister"!