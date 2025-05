Calcio. La San Francesco Loano ha scelto, il nuovo allenatore rossoblu è Alessandro Lupo

E' arrivata l'accelerata attesa da parte della San Francesco Loano.

La fumata rossoblu ha infatti sancito l'arrivo di Alessandro Lupo sulla panchina dell'Ellena.

A confermarlo è stato il direttore generale Sergio Saponara:



"La scelta di un profilo di valore come quello di Lupo conferma la volontà di crescita e consolidamento della nostra realtà societaria.

Con grande soddisfazione posso confermare che il prossimo 16 giugno 2025 prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo campo in sintetico e il riammodernamento dello Stadio Ellena.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Loano, che ha reso possibile questo importante progetto: al termine dei lavori, sono convinto che il nuovo impianto sarà tra i più all’avanguardia in tutta la Liguria.

L’obiettivo è quello di trasformare Loano in un punto di riferimento per il calcio giovanile: nella primavera del 2026 contiamo infatti di organizzare tornei nazionali e internazionali, ospitando le squadre giovanili di club professionistici provenienti da tutta Italia e dall’estero.»