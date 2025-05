Pallanuoto. Pokerissimo azzurro per la Rari Nantes Savona, lunedì scatta il collegiale in vista dei Mondiali di Singapore

E' iniziata la marcia di avvicinamento del Settebello ai prossimi Mondiali di Singapore.

La kermesse iridata scatterà tra poco meno di due mesi, il 12 luglio, un lasso di tempo che il CT Campagna impiegherà per rodare al meglio il team azzurro a partire dal collegiale di Ostia al via lunedì.

All'interno della rosa della Nazionale ci saranno ben cinque giocatori della Rari Nantes Savona: Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia e Andrea Patchaliev.

In merito alle convocazioni e agli atleti assenti Campagna vuole fare alcuni chiarimenti. “Ad Andrea Fondelli, che viene da un periodo di salute molto travagliato, è giusto concedere un po’ di tempo per recuperare e allenarsi, così da arrivare più pronto alla ripresa della nuova stagione. Quella di Marco Del Lungo (prossimo nuovo portiere della Rari ndr) è una scelta programmatica; considerando che a Los Angeles avrebbe 38 anni è bene che i portieri più giovani cominciano a prendersi le loro responsabilità ma lui è un atleta di altissimo valore e spessore tecnico e sono sicuro che se ne avessi bisogno, tornerebbe subito utile. Anche Gonzalo Echenique ha attraversato una stagione tormentata ed anche lui ha bisogno di un periodo di recupero fisico maggiore. Vincenzo Dolce e Jacopo Alesiani sono due giocatori che hanno dato tanto e disputato un buon campionato ma in questo momento voglio provare altri giovani. Non devono sentirsi esclusi perché fanno sempre parte del gruppo azzurro”.

Primo appuntamento in acqua il 9 giugno, a Napoli, in occasione della gara amichevole contro l'Ungheria.



I convocati:

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Francesco Cassia e Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia 1928), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Giacomo Cannella, Francesco Condemi e Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia e Andrea Patchaliev (RN Savona), Federico Neri Panerai (Sc Quinto).