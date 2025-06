Calcio, Giusvalla. La Scuola Calcio sarà gratuita: "Un'iniziativa a favore della formazione e dell'aggregazione"

Il Giusvalla aveva preannunciato un buon numero di iniziative in contemporanea con i primi mesi di vita del nuovo sodalizio giallo-azzurro.

Se l'opera di costruzione della Prima Squadra è in pieno svolgimento, la società giusvallina diretta dal presidente Biato, ha ufficialmente dato il via anche alla propria Scuola Calcio a titolo gratuito.

A confermarlo è stata la stessa società, attraverso una nota pubblicata in mattinata:

"Il direttivo del Giusvalla Calcio, ritenendo lo sport sia qualcosa che riguardi soprattutto l'aspetto sociale, formativo ed aggegativo dei giovani atleti nonche' uomini e donne del futuro, ha deciso all'unanimita' di creare una Scuola Calci , operativa presumibilmente da ottobre 2025, per quei bambini di eta' compresa tra i 5 e i 9 anni, che vogliono approcciarsi all'affascinante mondo del calcio senza ancora decidere di iscriversi ad un campionato di riferimento. La scuola calcio offrira' quindi la possibilita' di due allenamenti settimanali in date e sedi ancora da definire. Ai piccoli atleti ed ai loro genitori non verra' chiesto alcun tipo di costo essendo l'attivita' non a fini agonistici ma solo di attivita' ludico/ricreativa propedeutica alla conoscenza dello sport e dei valori in esso contenuti .

Gli sponsor dell'ASD GIUSVALLA CALCIO permetteranno che ciò sia possibile . A loro un ringraziamento da parte di tutto il direttivo e lo staff del Giusvalla Calcio. Sono previste altre iniziative anche in ambito non calcistico".