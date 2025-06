Calcio, Rivasamba. C'è in palio la Serie D contro lo Scanzorosciate, alle 16:00 il primo round in terra bergamasca

Entro domenica prossima si conoscerà finalmente il nome della squadra che avrà modo di poter disputare il prossimo campionato di Serie D, dopo la serie di spareggi disputata tra Liguria, Piemonte e la Lombardia.

Il Rivasamba è ormai pronto a scendere in campo sul terreno dello Scanzorosciate, dopo essersi guadagnato il diritto di partecipare alla finale una volta eliminata la Pro Eureka.

Gli orange hanno dimostrato di avere i mezzi per potersi giocare fino in fondo la promozione, ma dovranno esprimere la parte migliore di sè per riuscire a superare i bergamaschi nel doppio confronto.

La squadra di mister Delpiano ha infatti chiuso il campionato a 74 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Rovato Vertovese, dimostrando una buona coralità di gioco, come testimonia la distribuzione omogenea dei marcatori (svetta Gregis con dieci reti).

Il fischio d'inizio è fissato alle 16. A dirigere la partita sarà il signor Cazzavillan di Vicenza, assistito da Cappellaro di erona e Gherela di Portogruaro.

Presente anche il quarto ufficiale: Rossini di Torino.

