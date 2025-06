Calcio, Serie D. Le mancate promozioni di Pinerolo e Rivasamba disegnano il girone A, ecco il probabile raggruppamento per la stagione 2025/26

C'era attesa in tutto il gruppo delle società che ha partecipato all'ultimo Girone A del campionato di Serie D, per capire al termine dei playoff come sarebbe potuto mutare il girone 2025/2026.

Con la mancata promozione di Rivasamba e Pinerolo, non dovrebbero essere però necessarie sostanziali modifiche. Salutano infatti il Bra, promosso in Serie C, oltre a Chieri, Borgaro e Fossano, retrocesse nei gironi piemontesi di Eccellenza.

Le novità sono rappresentate dalle neopromosse Celle Varazze, Biellese, Pavia e Valenzana (promosse dall'Eccellenza) e dal Sestri Levante, retrocesso dai professionisti.

Cinque squadre per quattro posti, ma va ricordato come l'ultimo torneo si sia concluso con 19 club, a causa del ritiro dell'Albenga.

Ecco perchè al netto di possibili sconvolgimenti della geografia dei gironi (l'unione di Liguria e zona nord della Toscana torna sempre di moda in questo periodo nei rumor precampionato), il prossimo girone A apparirebbe già geograficamente tracciato (con i contorni tipici della vecchia C2), in attesa di notizie ufficiali sul futuro e la forma della Novaromentin.

La variabile potrebbe infatti arrivare dalla riduzione a 18 squadre (volontà dalla LND), con due delle lombarde candidate a traslocare nei gironi B o D; o da una riproposizione dell'estremo levante ligure all'interno dell'area del gruppo E, come avvenuto per la Fezzanese. Ora la palla passa alla Lega Nazionale Dilettanti.



Piemonte: Asti, Biellese 1902, Chisola Calcio, Derthona FBC 1908, Gozzano, Saluzzo, Valenzana Mado NovaRomentin.

Liguria: Cairese, Celle Varazze F.B.C, Imperia, Lavagnese 1919, Ligorna 1922, Sanremese Calcio, Sestri Levante, Vado.

Lombardia: Oltrepò FBC, Pavia Calcio 1911, Varese FC, Vogherese 1919.