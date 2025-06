Calcio. Cessione quote Imperia, domani sarà davvero il giorno della verità? Boschetto e Daidola: "Sarebbe un piacere allenare i nerazzurri"

E' lunedì il D-Day per la cessione del 50% delle quote, ma i giochi potrebbero non essere ancora chiusi. Dopo l’annunciata stretta di mano tra Pino Ruggieri, pronto a subentrare, e l’attuale proprietà rappresentata da Fabrizio Gramondo, il fine settimana sarà decisivo per definire il contratto preliminare. I consulenti dell’ex patron di Sanremese e Imperia sono al lavoro per sciogliere i nodi residui, ma alcune problematiche – in particolare legate all’ammontare esatto dei debiti e alle condizioni di ingresso, quali titolarità degli sponsor e gestione settore giovanile – hanno riaperto scenari che si pensavano ormai superati.

L’ambiente resta in attesa, con le bocche cucite da parte dei protagonisti e un silenzio che alimenta le voci. In città si mormora che la trattativa, data per fatta, sia ancora soggetta a colpi di scena. Perfino il possibile intervento del sindaco Claudio Scajola – per porre fine a quello che qualcuno definisce un "teatrino" – non è più da escludere.

Nel frattempo, sul fronte sportivo, la prudenza del direttore generale in pectore Antonio Soda e del tecnico contattato Marco Didu fa da contraltare alle ambizioni di Giuseppe Ruggieri, intenzionato a costruire un’Imperia modello e professionistica. Una visione che, però, sembra già incidere sulle trattative con i giocatori, alcuni dei quali – consapevoli della disponibilità economica presuta – avrebbero alzato le pretese.

E sulla panchina? Dopo Didu, ecco che spuntano due nuovi nomi accostati alla società di piazza d’Armi: Riccardo Boschetto, ex Cairese, e Fabrizio Daidola. Entrambi, contattati da La Vocediimperia.it, si sono detti lusingati, ma al momento nessun contatto ufficiale è stato avviato.

Boschetto ricorda: “Ero stato vicino all’Imperia nel 2022, poi scelsero Soda. Ovviamente sarebbe una destinazione molto gradita”. Daidola rincara: “Imperia è una piazza importante, meriterebbe più stabilità. Non ho avuto contatti diretti, ma se mi chiamassero, una chiacchierata la farei più che volentieri”. Tra incertezze societarie e idee tecniche, l’Imperia resta in bilico. Lunedì sarà davvero il giorno della verità?