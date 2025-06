Calciomercato. La Virtus Sanremese fa la voce grossa, c'è l'accordo con Michael Ventre: “Qui per un progetto serio e sostenibile”

La Virtus Sanremese piazza un altro colpo di spessore e accoglie nella sua rosa Michael Ventre, giocatore di grande talento e con un curriculum che non ha bisogno di presentazioni. Dopo gli annunci di Max Taddei e Gigi Castaldo, la società matuziana continua a costruire un organico di qualità in vista della prossima stagione.

Reduce da un’annata condizionata da alcuni infortuni che ne hanno limitato la continuità, il fantasista classe 1995 ha scelto di rilanciarsi con la maglia della Virtus, convinto dalla serietà del progetto e dalla fiducia riposta in lui dai dirigenti.

“Il mio approdo in questa società è dovuto al fatto che conosco personalmente Marco Del Gratta e Pino Fava, uomini che sanno di calcio e hanno fatto calcio vero – ha dichiarato Ventre al momento della firma –. Insieme alla famiglia Moroni e a Roberto Borgese, stanno avviando un percorso stimolante per raggiungere traguardi ambiziosi, che non sono dettati da parole buttate al vento, ma da strategie mirate, equilibrate e soprattutto sostenibili”.

Parole che riflettono uno spirito maturo e motivato. “Per quanto mi riguarda cercherò di dare il massimo sul campo, sapendo che potrò essere validamente supportato dai miei nuovi compagni – tra quelli già presenti e quelli che arriveranno. Dovremo essere umili, con i piedi ben piantati per terra, ma anche consapevoli del nostro valore, con la caparbietà necessaria per raggiungere l’obiettivo che la Virtus Sanremese si è prefissata”.