Calciomercato. Botto Quinonez per l'attacco dell'Altarese

Il comunicato giallorosso:

Patrick " Papi " Quinonez è dei nostri. La società è felice di annunciare il primo acquisto in vista della prossima stagione. Ex calciatore professionista in patria l’ecuadoriano ha vestito, fra le altre, le maglie del Millesimo, con cui ha fatto lo storico double, campionato e coppa di prima categoria nel 2024, e del Bragno in promozione. Patrick porta con sé tanta tecnica, forza fisica ed esperienza. Un attaccante su cui mister Ponte costruirà il reparto offensivo.

“Siamo davvero felici che Patrick abbia scelto di vestire la magli dell’Altarese. Benvenuto Papi”, il commento del direttore generale Omar Pansera.