Calciomercato. Ecco l'ufficialità di Edoardo Totaro al Millesimo

E' stata una delle operazioni più chiacchierate di giugno e finalmente ha preso forma.

Edoardo Totaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Millesimo. L'attaccante, cresciuto nelle fila della San Francesco Loano è reduce dall'annata in Serie D con la maglia dell'Imperia.



La nota:

Attaccante classe 2004 nell’ultima stagione a Imperia, in serie D, dove ha anticipatamente raggiunto la salvezza.

Totaro si era già messo in luce nelle stagioni precedenti con la maglia della San Francesco Loano, con la quale ha vinto, da assoluto protagonista, il campionato di Promozione a suon di goal.

Ben arrivato nella famiglia giallorossa Edo!