Prosegue il lavoro di rafforzamento a centrocampo del !&V. La società ha annunciato l'arrivo di Eraldi Mata, classe 2005, proveniente dal Legino.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Mata ha vestito in passato anche la maglia del Campomorone.

Si aggiunge al reparto di centrocampo dove sono già presenti Donna e Greco.