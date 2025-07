INTERNO UNO VINCE IL QUARTO TROFEO CITTA' DI ALBENGA, DECIDE LA DOPPIETTA DI GABRIEL GRAZIANI

Ore 22:00 squadre in campo per la finalissima del torneo!



INTERNO UNO - SHUGAR BARBER / KARMA CAFFE' / MONTI'S GIN 2-1 (26' e 50' G. Graziani - 44' Balla)



28' FINISCE QUA! INTERNO UNO VINCE IL QUARTO TROFEO CITTA' DI ALBENGA

26' VIA AL RECUPERO!

25' GABRIEL GRAZIANI! A INIZIO RECUPERO! 2-1 PER INTERNO UNO ALL'ULTIMO SECONDO!

24' doppio tentativo per Interno Uno, Beluffi e Gabriel Graziani non trovano il bersaglio grosso

23' gol annullato a Gargiulo. Il direttore di gara ha rilevato una spinta da parte del centrale argentino

19' IL PAREGGIO DI SHUGAR! BALLA! AZIONE COL PILOTA AUTOMATICO FINALIZZATA DAL DIFENSORE DOPO UN ASSIST PERFETTO DI HALAJ. PUNTEGGIO DI NUOVO IN PARITA'!

13' Parata della serata per Scalvini! Rimonto tira dalla distanza, tocco da distanza ravvicinata da Halaj che esalta il riflesso del portiere!

12' ammoniti Gabriel Graziani e Halaj, animi accesi tra i due numeri nove

10' ripiega alla grande Thomas Graziani, il giocatore di Interno Uno esulta come se avesse segnato

8' Gargiulo è il più pericoloso dei suoi, Scalvini reattivo sul primo palo

7' schermaglie tra Andreetto e RImondo, riprende il gioco

3' strepitosa iniziativa di Gargiulo, stop in corsa e mirino puntato verso la porta, lo scavetto del difensore argentino esce di un soffio.

1' INTERNO UNO IN VANTAGGIO! SBAGLIA L'IMPOSTAZIONE DAL BASSO SHUGAR! GABRIEL GRAZIANI NE APPROFITTA E SBLOCCA LA PARTITA!

1' si riprende!

SECONDO TEMPO



25' squadre negli spogliatoi, risultato ancora da sbloccare

24' colpo di testa di Genduso in torsione, Breeuwer conferma un primo tempo di alto livello

21' non gestisce meglio palla Gabriel Graziani, Shugar riparte in superiorità numerica ma non sfrutta un'opportunità limpida

18' si va dall'altra parte, sempre da fuori, Scalvini c'è

17' ancora un tiro dalla distanza, Breeuwer non si lascia sorprendere

14' strepitoso Breeuwer sul tiro deviato di Genduso. Paratissima del portiere dle Pontelungo!

12' piccole schermaglie in campo, prevedibili arrivati alla finale...

10' battuta veloce di Interno Uno, difesa di Shugar sorpresa, ma Secco non ne approfitta

7' situazione simile per Alfano, entrambe i piazzati non hanno trovato lo specchio

5' punizione Shugar, non la sfrutta al meglio RImondo

3' risponde Interno Uno, tiro cross di Gabriel Graziani che attraversa lo specchio di Breeuwer

2' subito un'iniziativa personale di Nicolò Alfeno attento sul suo palo Scalvini

1' si parte!

PRIMO TEMPO



INTERNO UNO: Scalvini, Andreetto, Beluffi, Bonifazio, Castiglione Gaino, Genduso, G. Graziani, T. Graziani, Secco.



SHUGAR BARBER / KARMA CAFFE' / MONTI'S GIN 0-0: Breeuwer, Alfano, Ardissone, Balla, Delfino, Farrauto, Gargiulo, Halaj, Isabella, Rimondo.







Inizia la grande serata finale del Quarto Trofeo di Albenga.

All'Annibale Riva si parte alle 21:00 con la gara valida per il terzo posto tra Hurgada e Autofficina Perrier / Anima / Na Praia.



Hurgada - Autofficina Perrier / Anima / Na Praia 2-7 (39' Lazzaretti, 42' Gabriel Insolito - 8' Cavassa, 27' e 47' Perrier, 12', 36', 39' e 43' Nardi)



Si chiude con qualche minuto di anticipo, Autofficina Perrier conquista il terzo posto!

22' 7-2 di Perrier. per lui è tripletta

18' Poker di Nardi! 6-2

17' Gabriel Insolito! secondo gol per Hurgada!

14' sulla ripartenza arriva subito il gol di Lazzaretti 5-1 per Autofficina Perrier

14' Eurogol di Nardi! Destro all'incrocio dalla distanza, imprendibile per Duberti

13' sfortunato Leo, Rizzo si inventa una parata super sul suo tentativo rasoterra

11' quattro a zero! Macaluso per Nardi, tocco sottomisura a battere Duberti

7' bel riflesso di Rizzo, il portiere si fa anche leggermente mano alla mano

6' forza dalla distanza Gabriel Insolito, conclusione deviata

4' doppio intervento fuori area di Duberti, c'è spazio anche per lo spettacolo

2' la chiude subito Perrier, 3-0

1' si riparte

SECONDO TEMPO



25' termina il primo tempo

23' apre il sinistro Leo, Rizzo si allunga

20' Serpentina di Osinaga, Duberti fa nuovamente muro

18' Gabriel Insolito alza la conclusione da pochi passi, Hurgada poteva dimezzare lo svantaggio

16' Lazzaretti salva sulla linea, doppietta disinnescata per Perrier

15' Duberti fa muro su Perrier, uscita coraggiosa dell'estremo difensore

14' ancora Lazzaretti, bravo Rizzo a bloccare

13' Lorenzo Insolito si arrabbia dopo un tiro scentrato da posizione favorevole, la coordinazione non ha premiato il giocatore del Pietra

12' Nardi! Raddoppia autofficina Perrier, destro che non lascia scampo a Duberti!

10' risponde Lazzaretti, Rizzo ci mette i pugni

9' Sulla battuta Hurgada va subito al tiro, respinge Rizzo

8' Autofficina Perrier in vantaggio! Cavassa da fuori! 1-0!

7' si apre il campo per Macaluso, conclusione centrale respinta con bravura da Duberti

1' subito un palo per Perrier, destro da posizione vantaggiosa che centra il montante

PRIMO TEMPO



Le squadre.

Hurgada: Duberti, G, Insolito, L. Insolito, Lazzaretti, Leo, Lufi.

Autofficina Perrier / Anima / Na Praia: Rizzo, Cavassa, Macaluso, Nardi, Negroni, Osinaga, Perrier.