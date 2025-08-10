Badalucco lancia ‘Bimbo Calcio Baby’: un progetto dell’ASD Badalucco con sport, gioco e socialità per i più piccoli

Si chiama BIMBO CALCIO BABY. E’ il progetto innovativo che ha messo in cantiere, per la nuova stagione 2025/2026, l’ASD BADALUCCO 2009. Riguarda bambini di entrambi i sessi che abbiano compiuto i quattro anni entro il prossimo 30 agosto, primo giorno di attività.

“Si tratta di avvicinare ad una corretta attività ricreativa e sportiva i piccolissimi – spiega Giampiero Boeri, del direttivo ASD e ideatore del progetto – Intendiamo creare un ambiente fortemente amichevole e socializzante, in cui i piccolissimi imparino a stare bene insieme, giocando anche a calcio ma soprattutto per conoscersi, per sgambettare un po’ all’aperto, per giocare in squadra, per imparare a coordinare i movimenti, per cominciare a rispettare poche semplici regole di convivenza e di uso corretto delle strutture.”

Le attività saranno affidate essenzialmente al prof. Samuele Perotti, insegnante, da molti anni collaboratore del sodalizio bauchegno. Boeri invece si occuperà della parte logistica ed organizzativa.

“Le iscrizioni potranno avvenire direttamente sul campo di attività nel primo giorno ovvero il 30 agosto, dalle 10 a mezzogiorno. Possono partecipare non solo i piccoli di Badalucco, ma anche i pari età provenienti da altre località.– precisa Boeri - La quota di iscrizione, circa 150 euro per tutto l’anno, comprenderà, oltre all’assicurazione, anche la dotazione di una divisa, molto bella di colore giallo, varie uscite sul territorio ed anche qualche serata in pizzeria, perché abbiamo anche l’obbiettivo di far socializzare i genitori. Le attività si svolgeranno il sabato mattina dalle 10 alle 12 nella nostra area sportiva di Regione Boeri, dotata anche di tre ampie aree di sosta”.

L’ASD Badalucco mirava già da qualche anno ad aprire le porte ai piccolissimi. Fino alla precedente stagione erano ammessi solo i bambini dai cinque ai 12 anni. Il numero dei nati del 2021 permette di soddisfare ampiamenti la soglia del numero minimo richiesto, pari ad otto o dieci bambini. C’è solo da sperare che le attività proposte siano tali da interessare i piccoli. Infatti avranno diritto ad un periodo di prova di due settimane, dopo di che faranno una scelta: se continuare o abbandonare l’iniziativa, senza alcuna conseguenza. Il ventaglio di attività para calcistiche e ricreativo-giocose, come si conviene per l’età, lasciano ben sperare che questo esperimento abbia una sua riuscita. Per la felicità dei bambini e dei loro genitori, che potranno sempre assistere alle attività dagli spalti o dall’area ristoro della società bauchegna.

Carlo Michero