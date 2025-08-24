Calcio. La Cairese piange la scomparsa di Alberto Lecquio: "Punto di riferimento insostituibile per la nostra società"

La nota gialloblu:

"La ASD Cairese piange la scomparsa di Alberto Lecquio, storico coordinatore del settore giovanile, punto di riferimento insostituibile della nostra società.

Con la sua passione, la sua precisione e la sua disponibilità ha accompagnato generazioni di giocatori e allenatori, vivendo il calcio e i colori gialloblù come una grande famiglia.

Il suo impegno silenzioso ma costante ha rappresentato un esempio di dedizione e amore autentico per lo sport e per la nostra comunità.

La sua perdita lascia un vuoto profondo, ma il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un pezzo di strada.

Tutta la famiglia Cairese si stringe attorno a Rossana e Matteo in questo momento di grande dolore, con la gratitudine per ciò che Alberto ha rappresentato e continuerà a rappresentare nella nostra storia.

Ciao Alberto, sarai sempre uno di noi"

Alla famiglia Lecquio le condoglianze dalla redazione di Svsport.it