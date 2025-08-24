 / Calcio

Calcio | 24 agosto 2025, 19:27

Calcio. La Cairese piange la scomparsa di Alberto Lecquio: "Punto di riferimento insostituibile per la nostra società"

Alberto Lecquio, premiato dal Coni nell'ultima edizione de &quot;L'Atleta dell'anno&quot;

Alberto Lecquio, premiato dal Coni nell'ultima edizione de "L'Atleta dell'anno"

La nota gialloblu:

"La ASD Cairese piange la scomparsa di Alberto Lecquio, storico coordinatore del settore giovanile, punto di riferimento insostituibile della nostra società.

Con la sua passione, la sua precisione e la sua disponibilità ha accompagnato generazioni di giocatori e allenatori, vivendo il calcio e i colori gialloblù come una grande famiglia.

Il suo impegno silenzioso ma costante ha rappresentato un esempio di dedizione e amore autentico per lo sport e per la nostra comunità.

La sua perdita lascia un vuoto profondo, ma il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un pezzo di strada.

Tutta la famiglia Cairese si stringe attorno a Rossana e Matteo in questo momento di grande dolore, con la gratitudine per ciò che Alberto ha rappresentato e continuerà a rappresentare nella nostra storia. 

Ciao Alberto, sarai sempre uno di noi"

Alla famiglia Lecquio le condoglianze dalla redazione di Svsport.it

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium