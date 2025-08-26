Calciomercato. Tre colpi in arrivo per la Priamar: Baschirotto, Casalinuovo e Realini

E' una Priamar che ha rinforzato in maniera importante le proprie linee negli ultimi giorni, andando a puntellare ogni reparto della rosa rossoblu.
In difesa è fatta per l'ingaggio di Emanuele Baschirotto, difensore finalese classe 1993 ex Letimbro e Borgio Verezzi, mentre sulla linea mediana, dopo il colpaccio Magnani, si aspetta solo l'annuncio per l'arrivo di Daniele Casalinuovo, nell'ultima stagione alla Spotornese.
Sempre dai biancazzurri arriverà il nuovo riferimento centrale per mister Ferraro: Luca Realini. Per la punta classe 1998 una nuova esperienza in riviera, dopo aver speso quasi l'intera carriera in Val Bormida tra Cairese, Aurora, Plodio e Pallare.