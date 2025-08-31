 / Calcio

Calcio | 31 agosto 2025, 12:06

Calcio. Lupo rimanda la sua prima San Francesco: "Poco cattivi sottoporta e disattenti senza palla, possiamo crescere tanto" (VIDEO)

Calcio. Lupo rimanda la sua prima San Francesco: &quot;Poco cattivi sottoporta e disattenti senza palla, possiamo crescere tanto&quot; (VIDEO)

Non sono mancati spunti interessanti nell'intervista di mister Alessandro Lupo subito dopo la gara contro il Taggia. L'allenatore rossoblu ha sottolineato più aspetti nella sua disamina: mentali, tattici e tecnici, emersi nei 90 minuti di Coppa.

Il neo mister si attendeva infatti una prestazione diversa, sia nella determinazione in area di rigore che sulle letture in fase di non possesso.

La qualificazione resta comunque apertissima dopo il 2-2 del Merlo: tutto si giocherà nella gara di ritorno in programma domenica prossima

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium