 / Calcio

Calcio | 04 settembre 2025, 08:00

Calcio. Taglio del nastro ufficiale per la nuova stagione per il Celle Varazze, ieri sera il grande happening dell'Olmo Ferro (VIDEO)

Musica, ospiti e ovviamente tutte le squadre biancoblu hanno sfilato sul red carpet

Calcio. Taglio del nastro ufficiale per la nuova stagione per il Celle Varazze, ieri sera il grande happening dell'Olmo Ferro (VIDEO)

E' trascorsa via rapida e leggera, in poco più di un'ora, la presentazione del Celle Varazze 2025-26.

Una serata che la società biancoblu ha voluto organizzare per celebrare il  percorso portato avanti nell'arco delle ultime stagioni, non solo a livello di Prima Squadra, ma soprattutto per i passi avanti che ha saputo compiere il Settore Giovanile.

All'appuntamento non sono mancati ovviamente i vertici del club, con Stefania Villa e il presidente Camogli, passando per i quadri tecnici con il direttore Umberto Barletta, fino alle rappresentanze istituzionali (con i sindaci di Celle Ligure e Varazze, Beltrame e Pierfederici) e sportive, capitanate dal presidente del CR Liguria Giulio Ivaldi.

A presentare l'happening di fronte a una bella cornice di pubblico è stata Serena Garitta, ex vincitrice del Grande Fratello che, grazie alla sua fede genoana, ha saputo scherzare sul red carpet dell'Olmo Ferro con due superospiti blucerchiati, come Attilio Lombardo e Francesco Flachi.

"Mi dicono di essere una vicepresidentessa un po' atipica - ha sorriso Stefania Villa - mi piace essere vicina alla squadra giorno dopo giorno per raccogliere tutte le emozioni che sa regalare il rettangolo verde. Sono convinta che questo gruppo riuscirà a raccogliere dei risultati importanti perchè è stato costruito da un direttore con grandi capacità come Umberto Barletta ed è guidato da tecnico come Mario Pisano, davvero capace sul campo e nella gestione dei giocatori . Confermarci una società seria e far lavorare serenamente la squadra è il nostro primo obiettivo. Siamo nuovi in Serie D, ma ci affacciamo con la mentalità giusta e siamo convinti di poterci giocare a pieno le nostre carte".

Sulla stessa linea d'onda anche il direttore Umberto Barletta: "Siamo contenti del lavoro che è stato portato avanti durante l'estate. Abbiamo scelto dei giocatori che  potessero rappresentare delle garanzie importanti in Serie D, non solo sotto il profilo tecnico ma anche umano e caratteriale. C'è un bel potenziale da poter esprimere e auspico che anche le nostre avversarie possano scoprirlo".

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium