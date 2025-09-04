Calcio. Taglio del nastro ufficiale per la nuova stagione per il Celle Varazze, ieri sera il grande happening dell'Olmo Ferro (VIDEO)

E' trascorsa via rapida e leggera, in poco più di un'ora, la presentazione del Celle Varazze 2025-26.

Una serata che la società biancoblu ha voluto organizzare per celebrare il percorso portato avanti nell'arco delle ultime stagioni, non solo a livello di Prima Squadra, ma soprattutto per i passi avanti che ha saputo compiere il Settore Giovanile.

All'appuntamento non sono mancati ovviamente i vertici del club, con Stefania Villa e il presidente Camogli, passando per i quadri tecnici con il direttore Umberto Barletta, fino alle rappresentanze istituzionali (con i sindaci di Celle Ligure e Varazze, Beltrame e Pierfederici) e sportive, capitanate dal presidente del CR Liguria Giulio Ivaldi.

A presentare l'happening di fronte a una bella cornice di pubblico è stata Serena Garitta, ex vincitrice del Grande Fratello che, grazie alla sua fede genoana, ha saputo scherzare sul red carpet dell'Olmo Ferro con due superospiti blucerchiati, come Attilio Lombardo e Francesco Flachi.

"Mi dicono di essere una vicepresidentessa un po' atipica - ha sorriso Stefania Villa - mi piace essere vicina alla squadra giorno dopo giorno per raccogliere tutte le emozioni che sa regalare il rettangolo verde. Sono convinta che questo gruppo riuscirà a raccogliere dei risultati importanti perchè è stato costruito da un direttore con grandi capacità come Umberto Barletta ed è guidato da tecnico come Mario Pisano, davvero capace sul campo e nella gestione dei giocatori . Confermarci una società seria e far lavorare serenamente la squadra è il nostro primo obiettivo. Siamo nuovi in Serie D, ma ci affacciamo con la mentalità giusta e siamo convinti di poterci giocare a pieno le nostre carte".

Sulla stessa linea d'onda anche il direttore Umberto Barletta: "Siamo contenti del lavoro che è stato portato avanti durante l'estate. Abbiamo scelto dei giocatori che potessero rappresentare delle garanzie importanti in Serie D, non solo sotto il profilo tecnico ma anche umano e caratteriale. C'è un bel potenziale da poter esprimere e auspico che anche le nostre avversarie possano scoprirlo".