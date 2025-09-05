Calcio, Serie D. Arbitri da Nichelino per Vado e Celle Varazze, tutte le designazioni per la prima giornata

CHISOLA CALCIO – CAIRESE
Arbitro: Marco Belingheri (Lecco)
Assistente 1: Alessandro Firera (Ragusa)
Assistente 2: Giuseppe Saracino (Ragusa)
CLUB MILANO S.S.D. A R.L. – DERTHONA FBC 1908
Arbitro: Giovanni Giannì (Reggio Emilia)
Assistente 1: Filippo Todaro (Finale Emilia)
Assistente 2: Federico Bonioni (Reggio Emilia)
GOZZANO SSDRL – ASTI
Arbitro: Davide Scalvi (Lodi)
Assistente 1: Marco Barlocco (Legnano)
Assistente 2: Marco Pedrinazzi (Legnano)
IMPERIA CALCIO SRL – VARESE FOOTBALL CLUB SRL
Arbitro: Paolo Isoardi (Cuneo)
Assistente 1: Albulen Muca (Alessandria)
Assistente 2: Luca Pongan (Biella)
LAVAGNESE 1919 A.S.D. – BIELLESE 1902
Arbitro: Niccolò Galligani (Pistoia)
Assistente 1: Matteo Bertelli (Firenze)
Assistente 2: Filippo Scorteccia (Firenze)
LIGORNA 1922 – CELLE VARAZZE F.B.C.
Arbitro: Samuele Camia (Nichelino)
Assistente 1: Andrea Lo Chiatto (Nichelino)
Assistente 2: Mattia Poetto (Pinerolo)
SESTRI LEVANTE – SALUZZO
Arbitro: Alessio Artini (Firenze)
Assistente 1: Simone Pellegrini (Prato)
Assistente 2: Letizia Quartararo (Firenze)
VADO FC 1913 – SANREMESE CALCIO SSD A RL
Arbitro: Edoardo Borello (Nichelino)
Assistente 1: Marzio Giaveno (Pinerolo)
Assistente 2: Luca Sperati (Nichelino)
VALENZANA MADO – NOVAROMENTIN
Arbitro: Alessandro Cisternini (Seregno)
Assistente 1: Domenico Damato (Milano)
Assistente 2: Federico Mucciante (Milano)