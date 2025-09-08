Calcio, Serie D. Da Hannover a Ligorna, quattro nuovi tifosi tedeschi hanno assistito alla vittoria sul Celle Varazze

"Non c'è il Genoa, non c'è la Samp... andiamo a vedere il Ligorna!"

Hanno pensato così ieri mattina quattro ragazzi tedeschi provenienti da Hannover. L'intenzione iniziale era di recarsi allo stadio Ferraris per assistere a una partita di cartello, ma la sosta dedicata alle nazionali, ha posto il blocco al programma della Serie A e della Serie B.

La passione per il calcio ha però prevalso, così la scelta è ricaduta sulla terza squadra di Genova, il Ligorna, impegnato contro il Celle Varazze nella prima partita di campionato di Serie D.

Una presenza, la loro, che ha portato fortuna, con la vittoria arrivata ai danni delle civette a un minuto dalla fine. Il presidente Alberto Saracco, al termine della partita, ha voluto ringraziare i nuovi tifosi con un gagliardetto ricordo, simbolo di una giornata di sport autentico insieme al calcio dilettantistico ligure.