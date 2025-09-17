Calcio, Club Milano. Una buona prestazione non basta a mister Scavo: "Paradossale non avere punti dopo due giornate" (VIDEO)

Il Club Milano non era particolarmente conosciuto tra gli addetti ai lavori del Girone A, ma la squadra di mister Scavo, nei due appuntamenti con Derthona e Celle Varazze, ha saputo dimostrare una buona organizzazione di gioco, idee e soprattutto molti ragazzi interessanti sui quali puntare.

Una carta d'identità che porta a pagare dazio in qualche occasione sul fronte esperienza, ma il tecnico Giuseppe Scavo, nonostante gli zero punti raccolti, può contare su una buona base dalla quale ripartire.