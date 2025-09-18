Calcio, Promozione. Le sanzioni post prima giornata di campionato

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/10/2025
MANGIAPANE RICCARDO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
RIOLFI MARCELLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
AMMONIZIONE (I INFR)
DONDERO FABRIZIO (CALVARESE 1923)
CONTI LORENZO (MAGRA AZZURRI)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIESA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ODESCALCHI NICCOLO ROBERTO (LITTLE CLUB JAMES)
A gioco fermo e con pallone lontano, rincorre e spintona un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LESSONA ERIK (CALVARESE 1923)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)
ZHOLLANJI AJKED (CAPERANESE 2015)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DI SANTO LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
PEIROTTI MICHELE (ANGELO BAIARDO)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
SPATARI MANUELE (CA DE RISSI SG)
LESSONA ERIK (CALVARESE 1923)
ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)
D AMICO JARI (CAPERANESE 2015)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ROSSO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PUDDU DANIELE (FINALE)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MICELI DENIS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DI DONATO GIACOMO (LEGINO 1910)
FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
TRIPI DAVIDE GIORGIO (LITTLE CLUB JAMES)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)
NINOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI)
BARDI ALESSIO (MASONE)
GARZON DANIELE (MASONE)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
STALTARI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
GIORGI FEDERICO (PRAESE 1945)
SACCHI GABRIELE (PRAESE 1945)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
ZANASI GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
BAZZURRO RICCARDO (SAMPIERDARENESE)
FALL MAMADOU (SAN CIPRIANO)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
DITILLO LUIGI (SANTERENZINA)
ROVANI MATTIA (SANTERENZINA)
COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
DELLEPIANE RICCARDO (SERRA RICCO 1971)
SILICANI AHARON (SERRA RICCO 1971)
CAFAROTTI ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)
REPETTO EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)
BOSIA MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
BRESCHI SEBASTIANO (VALLESCRIVIA 2018)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)