Savona. Si chiude con un bilancio ampiamente positivo la quarta edizione di Sport Up



Sulle note di “Enjoy the silence” una danzatrice fluttua appesa a due strisce di tessuto in Piazza Sisto IV e lancia polveri colorate sulla piazza brulicante di pubblico col naso all’insù e la bocca aperta dallo stupore.

Si chiude così Sportup 2025, una edizione che ha riunito 65 società, 32 discipline, 10 associazioni e tanto pubblico.

Piazza Sisto, via Manzoni, piazza Pertini e corso Italia sono state scenario di attività sportiva incessante e allegra. In particolar modo il palco allestito in Piazza Pertini ha ospitato le scuole di danza del savonese che si sono anche esibite in uno spettacolo speciale di raccolta fondi per l’associazione Bianucci.

Tra le novità di questa edizione la danza medievale, il bridge, le attività cinofile e il coinvolgimento della Federazione Arbitri Calcio, e il susseguirsi di micro eventi dedicati anche a chi desiderava approcciare lo sport per la prima volta. L'evento si è esteso anche al Bacigalupo, dove Venerdì mattina, oltre 300 alunni delle scuole primarie hanno potuto provare diverse discipline sportive.

"Una manifestazione in crescita sia dal punto di vista numerico che del gradimento - dichiarano gli organizzatori, Nico Amoroso e Marzia Pistacchio - è sempre complicato mettere assieme società e discipline sportive così diverse tra loro, ma alla fine il risultato ripaga sempre degli sforzi fatti. ora un po' di riposo poi cominceremo a pensare alla prossima edizione"

"SportUp è oramai riconosciuto come la festa dello sport savonese - aggiunge Francesco Rossello - una manifestazione nella quale la nostra comunità sportiva si presenta alla città. Fin dall'inizio abbiamo voluto una manifestazione per tutti, capace di rappresentare lo sport nella sua forma più inclusiva e solidale, come forma di socializzazione aperta a tutte e tutti. Grazie allo straordinario lavoro di Marzia, Nico e tutta la crew, oggi SportUp è esattamente quello che auspicavamo diventasse".