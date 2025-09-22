Calcio. Il Finale si scrolla la paura, la squadra di Alessi corsara con il Little Club

La Prima Squadra guidata da mister Diego Alessi ha saputo rialzarsi prontamente dopo il passo falso della scorsa settimana, conquistando tre punti preziosi in trasferta grazie a una prova di carattere e solidità.

La gara si è messa subito sui binari giusti: Tona e compagni hanno approcciato il primo tempo con determinazione, costruendo occasioni importanti fin dai minuti iniziali. Al 6’ Halaj si è visto respingere da vicino la conclusione, mentre poco dopo è stato lo stesso Tona a rendersi pericoloso, trovando l’opposizione della difesa locale. Il meritato vantaggio è arrivato al 25’: cross di Minetti, sponda di Belvedere e conclusione vincente di Polito per lo 0-1.

Nella ripresa la squadra ha continuato a spingere, ma è mancato un pizzico di fortuna: prima Ballone ha colpito la traversa su calcio piazzato, poi anche Halaj ha scheggiato il legno con un diagonale insidioso. Solo nel finale è arrivato il raddoppio, grazie alla firma di Caligaris. La reazione dei padroni di casa ha portato al gol che ha accorciato le distanze, ma non ha impedito agli ospiti di portare a casa il successo per 1-2.

Adesso l’attenzione si sposta sugli impegni imminenti: mercoledì l’ultimo turno di Coppa contro il Ceriale, mentre domenica la sfida casalinga contro il Pontelungo valida per la terza giornata di campionato.

Marcatori: 28’ Polito, 88’ Caligaris, 89’ Casalegno.

Little Club: Parise, Bonuccelli (77’ Benzyane), Tripi (60’ Abdelfattah), Carrà, Pandiscia, Biancato, Casalegno, Pulsoni, Chaves (46’ Raiola), Brunozzi, Bilanzone (60’ Avanzino).

Alleatore: Rossetti C.

Finale: Grenna, Caligaris, Puddu D., Tona, Tancredi, Belvedere (85’ Puddu G.), Minetti (71’ Vuillermoz), Ballone, Halaj (68’ Risso), Bazzano, Polito (80’ Ferrara).

Allenatore: Alessi

Arbitro: Martino di Savona