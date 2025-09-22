 / Calcio

Calcio | 22 settembre 2025, 11:34

Calcio. Il punto del delegato Franco Rebella: "La situazione di Dego non è più sostenibile, campo totalmente allagato a Piana Crixia"

"L'opera di monitoraggio è in corso, a stretto giro di posta mi recherò personalmente sui campi"

Sono in pieno svolgimento i contatti tra il Comitato Regionale Ligure e le società locali dopo l'ennesima alluvione che ha colpito la Val Bormida.

A fare il punto della situazione è il consigliere Franco Rebella, delegato Figc per la provincia di Savona

"Nelle prossime ore  andrò personalmente a verificare la situazione sui campi di Dego e Piana Crixia, i più colpiti dagli eventi di questa notte.

Nelle altre strutture della valle non sono state riportate al momento criticità particolari, ma l'opera di monitoraggio è ancora in svolgimento.

A Piana Crixia il campo ci risulta totalmente allagato ed escludo che domenica prossima possa essere utilizzato dalla Rocchettese.  Per quanto riguarda invece il Dego credo si sia arrivati a un punto di non ritorno. Il Perotti per le attività calcistiche federali  non può più essere considerato recuperabile: la situazione - chiosa con amarezza Rebella - è diventata ormai insostenibile".

Lorenzo Tortarolo

