Calcio. Coppa Liguria di Seconda Categoria. Priamar in fuga, ma la Spotornese rimonta: al "Levratto" finisce 3-3

Pareggio pirotecnico 3-3 domenica scorsa al "Levratto" di Zinola fra Priamar e Spotornese all'esordio nel girone C di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Dopo un primo tempo bloccato, la ripresa si è aperta con il botto: al 3’ Valarini ha portato in vantaggio i padroni di casa e tre minuti più tardi Amato ha raddoppiato. La Spotornese non ha mollato e all’11’ ha accorciato con Intili, la Priamar ha però ristabilito subito le distanze grazie al sigillo di Tuci al 15’, valso il 3-1.

Sembrava dunque tutto in discesa per la squadra di mister Ferraro, ma gli ospiti hanno invece trovato la forza per reagire: al 39’ Scarrone ha rimesso in partita i ragazzi guidati da Fiorio e nel recupero Caneva ha firmato la rete del definitivo 3-3.

Domenica prossima la Priamar farà visita alla Nolese, mentre la Spotornese resterà ferma per il turno di riposo.