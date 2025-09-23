 / Calcio

Calcio | 23 settembre 2025, 11:13

Calcio, Serie D. Le designazioni per la quarta giornata: fischietto palermitano per il derby savonese Celle Varazze-Vado

Foto sito ufficiale AIA

ASTI – VALENZANA MADO

Arbitro: Leonardo Colombi (Livorno)

Assistente 1: Davide Palmulli (Torino)

Assistente 2: Ruggero Marra (Torino)

BIELLESE 1902 – CHISOLA CALCIO

Arbitro: Andrea Santeramo (Monza)

Assistente 1: Lorenzo Gatti (Alessandria)

Assistente 2: Albulen Muca (Alessandria)

CELLE VARAZZE F.B.C. – VADO FC 1913

Arbitro: Francesco Polizzotto (Palermo)

Assistente 1: Michele Troina (Genova)

Assistente 2: Davide Botto (Genova)
 

DERTHONA FBC 1908 – LIGORNA 1922

Arbitro: Alessandro Copelli (Mantova)

Assistente 1: Matteo Panella (Ciampino)

Assistente 2: Nicolò Agostino (Roma 1)
 

IMPERIA CALCIO – SESTRI LEVANTE

Arbitro: Gabriele Framba (Torino)

Assistente 1: Riccardo Trionfante (Torino)

Assistente 2: Alessio Guerrieri (Trenot)
 

NOVAROMENTIN – LAVAGNESE

Arbitro: Giuseppe Gargano (Bologna)

Assistente 1: Salvatore Nigrelli (Barcellona Pozzo di Gotto)

Assistente 2: Alessandro Rallo (Marsala)
 

SALUZZO – CLUB MILANO

Arbitro: Riccardo Borghi (Modena)

Assistente 1: Simone Colella (Imperia)

Assistente 2: Vittorio Semini (Albenga)
 

SANREMESE CALCIO – GOZZANO

Arbitro: Luca Tuderti (Reggio Emilia)

Assistente 1: Andrea Gentilezza (Civitavecchia)

Assistente 2: Marcello Filipponi (Monza)

 

VARESE – CAIRESE

Arbitro: Antonio Atanasov (Verona)

Assistente 1: Massimiliano Miccoli (Bari)

Assistente 2: Federico Marvulli (Matera)

Redazione

