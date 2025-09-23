Calcio, Serie D. Le designazioni per la quarta giornata: fischietto palermitano per il derby savonese Celle Varazze-Vado

ASTI – VALENZANA MADO
Arbitro: Leonardo Colombi (Livorno)
Assistente 1: Davide Palmulli (Torino)
Assistente 2: Ruggero Marra (Torino)
BIELLESE 1902 – CHISOLA CALCIO
Arbitro: Andrea Santeramo (Monza)
Assistente 1: Lorenzo Gatti (Alessandria)
Assistente 2: Albulen Muca (Alessandria)
CELLE VARAZZE F.B.C. – VADO FC 1913
Arbitro: Francesco Polizzotto (Palermo)
Assistente 1: Michele Troina (Genova)
Assistente 2: Davide Botto (Genova)
DERTHONA FBC 1908 – LIGORNA 1922
Arbitro: Alessandro Copelli (Mantova)
Assistente 1: Matteo Panella (Ciampino)
Assistente 2: Nicolò Agostino (Roma 1)
IMPERIA CALCIO – SESTRI LEVANTE
Arbitro: Gabriele Framba (Torino)
Assistente 1: Riccardo Trionfante (Torino)
Assistente 2: Alessio Guerrieri (Trenot)
NOVAROMENTIN – LAVAGNESE
Arbitro: Giuseppe Gargano (Bologna)
Assistente 1: Salvatore Nigrelli (Barcellona Pozzo di Gotto)
Assistente 2: Alessandro Rallo (Marsala)
SALUZZO – CLUB MILANO
Arbitro: Riccardo Borghi (Modena)
Assistente 1: Simone Colella (Imperia)
Assistente 2: Vittorio Semini (Albenga)
SANREMESE CALCIO – GOZZANO
Arbitro: Luca Tuderti (Reggio Emilia)
Assistente 1: Andrea Gentilezza (Civitavecchia)
Assistente 2: Marcello Filipponi (Monza)
VARESE – CAIRESE
Arbitro: Antonio Atanasov (Verona)
Assistente 1: Massimiliano Miccoli (Bari)
Assistente 2: Federico Marvulli (Matera)