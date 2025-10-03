Calcio, Promozione. Le terne della quarta giornata, Pontelungo - Ceriale a Romeo

ALBISSOLE 1909 – NEW BRAGNO CALCIO
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Filippo Masini (Genova)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
CA DE RISSI SG – PRAESE 1945
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)
Assistente 2: Luca Agresta (Genova)
LEGINO 1910 – FINALE LIGURE
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Matteo Laganaro (Genova)
Assistente 2: Valerio Bonavita (Albenga)
LITTLE CLUB JAMES – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
PONTELUNGO 1949 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Federico Mantero (Savona)
SAMPIERDARENESE – MASONE
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente 1: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
SERRA RICCO' 1971 – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)
SESTRESE BOR. 1919 – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Giuseppe Fara (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)