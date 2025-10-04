Calcio. Serie D: un punto a testa per Celle Varazze e Valenzana, Capra e Montini firmano l'1-1 finale

CELLE VARAZZE - VALENZANA 1-1 (48' Capra - 56' Montini)
FINISCE QUI! E' 1-1 NELL'ANTICIPO TRA CELLE VARAZZE E VALENZANA, le reti in avvio di ripresa da parte di Capra e Montini
91' si mette in proprio Insolito, tentativo dalla distanza che si perde sopra la traversa, ancora tre minuti scarsi da giocare
90' quattro di recupero
87' Akkari addomestica un difficile pallone appoggiando a Capra che trova la deviazione di un avversario in angolo
86' ammonito Scarfò nel Celle Varazze
84' la sassata di Bortoletti dai ventidue metri, Sattanino in due tempi neutralizza il tentativo del centrocampista biancoblu
81' Insolito in mezzo a cercare Akkari sul secondo palo, non arriva sulla sfera per questione di centimetri il centravanti di casa
80' squadre più lunghe in questo finale, che resta apertissimo da una parte all'altra
75' entrano Insolito e Akkari al posto di Szerdi e Donaggio
74' spinge con continuità il Celle Varazze: Bortoletti a cercare sempre Capra, destro centrale che non impensierisce il numero uno rossoblu. E Pisano ha pronti altri due cambi
72' da Capra a Busicchia, pallone arretrato per Donaggio che di piatto non riesce ad aprire a sufficienza sul palo più lontano, Sattanino para a terra
67' gran lancio di Maione a pescare a sinistra Doria, che salta di slancio il diretto avversario prima di calciare quasi dalla linea di fondo senza centrare la porta, occasione per i piemontesi
65' Manasiev rileva Dioh, secondo cambio ordinato da Pellegrini
60' Greco dal limite calcia troppo debolmente, Mitu a terra fa sua la sfera
56' IL PAREGGIO DELLA VALENZANA! Angolo di Doria sul primo palo, dove Montini, lasciato troppo solo, schiaccia di testa infilando Mitu, parità ristabilità all'Olmo-Ferro
53' la squadra di Pisano ha colpito ancora ad inizio ripresa così come nel match vinto sul campo contro il Club Milano, prima dello 0-3 a tavolino subito per il caso Scarfò, schierato titolare nonostante la squalifica rimediata con la Sestrese alla fine della scorsa stagione
51' Pellegrini inserisce Ragni al posto di Massaro, primo cambio tra le fila rossoblu
48' CAPRA! IL CELLE VARAZZE LA SBLOCCA! Proprio il neo entrato Firman, dalla destra, mette in mezzo un gran pallone che l'ex capitano del Vado incorna da due passi alle spalle di Sattanino, 1-0 per le Civette
46' riparte la gara con un cambio nel Celle Varazze: debutto di Firman in maglia biancoblu, rimane negli spogliatoi Salvadori
SECONDO TEMPO
Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo alla Natta: gara bloccata e senza particolari squilli, tra poco il secondo tempo
43' Sattanino attento sull'ennesimo suggerimento di Capra, il portiere rossoblu riesce con i pugni ad anticipare Donaggio
39' lancio illuminante di Capra alla spalle della difesa piemontese, Salvadori si invola verso la porta e calcia in diagonale trovando le deviazione in scivolata di Ciletta: sugli sviluppi del corner ci prova Bortoletti in spaccata, senza però inquadrare lo specchio
37' pallone invitante che taglia tutta l'area di rigore senza che nessun giocatore rossoblu riesca a intervenire, rimessa dal fondo per Mitu
36' ammonito Busicchia, punizione dalla trequarti destra a favore della Valenzana
32' gioco pericoloso di Dioh su Stanga, estrae il giallo il signor Macrina di Reggio Calabria
31' il numero sette ex Vado pescato al limite dei sedici metri, destro ribattuto sul destro di Salvadori, che calcia di prima in diagonale spedendo a lato
30' Capra mette in mezzo nell'area piccola dove Donaggio è anticipato di testa da Ciletta
22' partita fin qui poco spettacolare, tanto equilibrio in campo e ritmi che faticano ad alzarsi
16' punizione di Donaggio da quasi trenta metri, posizione complicata e sfera che si perde sopra la traversa
12' pericolosa la Valenzana sugli sviluppi del corner battuto da Doria, Mitu tentennante in uscita riesce comunque a opporsi sul tentativo ravvicinato di Saidi
11' traversone di Salvadori a cercare Capra, Venneri in scivolata riesce in qualche modo a intercettare evitando guai peggiori
8' Balan dalla distanza calcia di prima intenzione, destro potente ma centrale che il numero uno rossoblu controlla in sicurezza
4' nella Valenzana in campo gli ex Vado, Sattanino e Venneri
3' Pisano non modifica il suo 4-2-3-1, schierando Donaggio punta centrale con Szerdi subito dietro, ai lati Salvadori e Capra. Panchina per Righetti e Akkari
1' inizia la sfida! Celle Varazze in blu, Valenzana in completo bianco
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Mitu; Scarfò, De Benedetti, Stanga, Busicchia; Balan, Bortoletti; Salvadori, Szerdi, Capra; Donaggio. A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Akkari, Righetti, Gnecchi, Insolito, Padovan, Giolfo, Firman. Allenatore: Pisano
VALENZANA: Sattanino; Saidi, Dioh, Greco, Maione, Doria, Montini, Ciletta, Massaro, Venneri, Bosco. A disposizione: Canegallo, Ceccarini, Chelli, Ragni, Ciliberto, Amato, Toniato, Manasiev, West. Allenatore: Pellegrini
Arbitro: Macrina di Reggio Calabria
Assistenti: Guerrieri di Trento - Iozzia di Roma