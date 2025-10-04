Calcio. Serie D: un punto a testa per Celle Varazze e Valenzana, Capra e Montini firmano l'1-1 finale

CELLE VARAZZE - VALENZANA 1-1 (48' Capra - 56' Montini)

FINISCE QUI! E' 1-1 NELL'ANTICIPO TRA CELLE VARAZZE E VALENZANA, le reti in avvio di ripresa da parte di Capra e Montini

91' si mette in proprio Insolito, tentativo dalla distanza che si perde sopra la traversa, ancora tre minuti scarsi da giocare

90' quattro di recupero

87' Akkari addomestica un difficile pallone appoggiando a Capra che trova la deviazione di un avversario in angolo

86' ammonito Scarfò nel Celle Varazze

84' la sassata di Bortoletti dai ventidue metri, Sattanino in due tempi neutralizza il tentativo del centrocampista biancoblu

81' Insolito in mezzo a cercare Akkari sul secondo palo, non arriva sulla sfera per questione di centimetri il centravanti di casa

80' squadre più lunghe in questo finale, che resta apertissimo da una parte all'altra

75' entrano Insolito e Akkari al posto di Szerdi e Donaggio

74' spinge con continuità il Celle Varazze: Bortoletti a cercare sempre Capra, destro centrale che non impensierisce il numero uno rossoblu. E Pisano ha pronti altri due cambi

72' da Capra a Busicchia, pallone arretrato per Donaggio che di piatto non riesce ad aprire a sufficienza sul palo più lontano, Sattanino para a terra

67' gran lancio di Maione a pescare a sinistra Doria, che salta di slancio il diretto avversario prima di calciare quasi dalla linea di fondo senza centrare la porta, occasione per i piemontesi

65' Manasiev rileva Dioh, secondo cambio ordinato da Pellegrini

60' Greco dal limite calcia troppo debolmente, Mitu a terra fa sua la sfera

56' IL PAREGGIO DELLA VALENZANA! Angolo di Doria sul primo palo, dove Montini, lasciato troppo solo, schiaccia di testa infilando Mitu, parità ristabilità all'Olmo-Ferro

53' la squadra di Pisano ha colpito ancora ad inizio ripresa così come nel match vinto sul campo contro il Club Milano, prima dello 0-3 a tavolino subito per il caso Scarfò, schierato titolare nonostante la squalifica rimediata con la Sestrese alla fine della scorsa stagione

51' Pellegrini inserisce Ragni al posto di Massaro, primo cambio tra le fila rossoblu

48' CAPRA! IL CELLE VARAZZE LA SBLOCCA! Proprio il neo entrato Firman, dalla destra, mette in mezzo un gran pallone che l'ex capitano del Vado incorna da due passi alle spalle di Sattanino, 1-0 per le Civette

46' riparte la gara con un cambio nel Celle Varazze: debutto di Firman in maglia biancoblu, rimane negli spogliatoi Salvadori

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo alla Natta: gara bloccata e senza particolari squilli, tra poco il secondo tempo

43' Sattanino attento sull'ennesimo suggerimento di Capra, il portiere rossoblu riesce con i pugni ad anticipare Donaggio

39' lancio illuminante di Capra alla spalle della difesa piemontese, Salvadori si invola verso la porta e calcia in diagonale trovando le deviazione in scivolata di Ciletta: sugli sviluppi del corner ci prova Bortoletti in spaccata, senza però inquadrare lo specchio

37' pallone invitante che taglia tutta l'area di rigore senza che nessun giocatore rossoblu riesca a intervenire, rimessa dal fondo per Mitu

36' ammonito Busicchia, punizione dalla trequarti destra a favore della Valenzana

32' gioco pericoloso di Dioh su Stanga, estrae il giallo il signor Macrina di Reggio Calabria

31' il numero sette ex Vado pescato al limite dei sedici metri, destro ribattuto sul destro di Salvadori, che calcia di prima in diagonale spedendo a lato

30' Capra mette in mezzo nell'area piccola dove Donaggio è anticipato di testa da Ciletta

22' partita fin qui poco spettacolare, tanto equilibrio in campo e ritmi che faticano ad alzarsi

16' punizione di Donaggio da quasi trenta metri, posizione complicata e sfera che si perde sopra la traversa

12' pericolosa la Valenzana sugli sviluppi del corner battuto da Doria, Mitu tentennante in uscita riesce comunque a opporsi sul tentativo ravvicinato di Saidi

11' traversone di Salvadori a cercare Capra, Venneri in scivolata riesce in qualche modo a intercettare evitando guai peggiori

8' Balan dalla distanza calcia di prima intenzione, destro potente ma centrale che il numero uno rossoblu controlla in sicurezza

4' nella Valenzana in campo gli ex Vado, Sattanino e Venneri

3' Pisano non modifica il suo 4-2-3-1, schierando Donaggio punta centrale con Szerdi subito dietro, ai lati Salvadori e Capra. Panchina per Righetti e Akkari

1' inizia la sfida! Celle Varazze in blu, Valenzana in completo bianco

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu; Scarfò, De Benedetti, Stanga, Busicchia; Balan, Bortoletti; Salvadori, Szerdi, Capra; Donaggio. A disposizione : Di Sarno, Marchetti, Akkari, Righetti, Gnecchi, Insolito, Padovan, Giolfo, Firman. Allenatore : Pisano

VALENZANA: Sattanino; Saidi, Dioh, Greco, Maione, Doria, Montini, Ciletta, Massaro, Venneri, Bosco. A disposizione : Canegallo, Ceccarini, Chelli, Ragni, Ciliberto, Amato, Toniato, Manasiev, West. Allenatore : Pellegrini

Arbitro: Macrina di Reggio Calabria

Assistenti: Guerrieri di Trento - Iozzia di Roma