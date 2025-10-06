Pallanuoto. Varato il girone di Euro Cup, Rari Nantes Savona in acqua con Sabac Elixir, Spandau e Steaua Bucarest

La European Aquatics ha ufficializzato la composizione dei gironi e il calendario della fase a gruppi della Euro Cup 2025/2026 di pallanuoto maschile. La competizione continentale entra così nel vivo, con sedici squadre pronte a contendersi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.
Il BANCO BPM Rari Nantes Savona è stato inserito nel Gruppo D, dove dovrà vedersela con il VK Sabac Elixir (Serbia), lo Spandau 04 (Germania) e il CSA Steaua Bucuresti (Romania).
Il cammino europeo dei biancorossi prenderà il via giovedì 16 ottobre 2025, con la difficile trasferta in Germania contro lo Spandau 04, reduce dall'eliminazione in Champions, prima prova del nuovo percorso continentale.
Due settimane più tardi, il 30 ottobre, la formazione ligure farà il suo esordio casalingo nella piscina di casa affrontando il VK Sabac Elixir, mentre il 13 novembre sarà la volta del viaggio in Romania per la sfida contro la Steaua Bucuresti.
Il girone di ritorno si aprirà il 20 novembre, quando il Savona ospiterà nuovamente lo Spandau 04, cercando di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. Seguiranno la trasferta del 4 dicembre in Serbia contro il Sabac e, infine, l’ultimo impegno fissato per il 12 febbraio 2026, quando alla Zanelli arriverà la Steaua per il match conclusivo della prima fase.