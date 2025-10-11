Calcio, Eccellenza. Il derby accende la Val Bormida, alle 15:30 Millesimo e Carcarese in campo per l'anticipo

Poche sfide sanno racchiudere nell'arco di appena 90 minuti il pathos di un derby in terra valbormidese.

E' chiaro che la posta in palio rispetto all'ultima sfida tra Millesimo e Carcarese sia ben diversa, ma anche la gara odierna tra le squadre di Macchia e Battistel avrà un peso specifico non indifferente.

I giallorossi vincendo avrebbero l'opportunità di trascorrere una notte in vetta, potenzialmente del tutto meritata grazie ai tre successi consecutivi e alla buona prova espressa all'esordio contro il Pietra Ligure. Attenzione però dall'altra parte del campo a una Carcarese in crescita e limitata nella propria graduatoria da un calendario non così agevole. I pareggi interni contro i biancocelesti di Moraglia e la Genova Calcio hanno confermato i passi in avanti del gruppo di Battistel, ma una vittoria sarebbe il trampolino migliore per agguantare in un colpo solo le zone più tranquille della graduatoria.

La sfida inizierà alle 15:30 e sarà diretta da un fischietto in arrivo da fuori regione: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore.

Livescore e webcronaca su Svsport.it.

Il programma della quinta giornata