Calcio, Prima Categoria A. Domenica di grande traffico tra Imperia e Savona

Molti dei temi principali della quarta giornata del girone A di Prima Categoria sono figli dei risultati maturati scorsa.

C'è chi vuole cercare l'immediato riscatto, come ad esempio l'Albingaunia, pronta a guardare verso ponente per sfidare l'Ospdedaletti. Un percorso poco più lungo attende il Cisano, ospite del Ventimiglia, dopo il ko interno contro il Borghetto. I confronti tra imperiese e savonesi non si fermano però qui: non mancano all'appello nemmeno Cengio - Camporosso, Golfodianese - San Filippo Neri e Andora - Oneglia.

Dovrà macinare anche un buon numero di chilometri anche un Borghetto in grande forma, atteso al Picasso di Quiliano, mentre profumano di derby Altarese - Dego e Virtus Sanremese - Bordighera.

4ª Giornata - Programma e Classifica Prima Categoria A

Programma 4ª Giornata (Prima Categoria A)

Ospedaletti Calcio-Albingaunia Sport Albenga
Altarese-Dego Calcio
Andora 1966-Oneglia Calcio
Cengio-Camporosso
Golfo Dianese 1923-San Filippo Neri Albenga
Quiliano & Valleggia-Borghetto 1968
Ventimiglia Calcio-Cisano
Virtus Sanremese Calcio-Bordighera Sant'Ampelio

Classifica Dopo 3 Giornate

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR
1Virtus Sanremese Calcio9330012111
2Cengio93300523
3Golfo Dianese 192373210725
4Albingaunia Sport Albenga63201716
5Borghetto 196863201954
6Ventimiglia Calcio63201743
7Quiliano & Valleggia6320179-2
8Altarese43111743
9Dego Calcio43111431
10Camporosso43111550
11Cisano4311157-2
12Oneglia Calcio1301237-4
13Andora 19661301226-4
14Ospedaletti Calcio1301219-8
15Bordighera Sant'Ampelio03003411-7
16San Filippo Neri Albenga03003211-9

