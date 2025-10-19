Calcio, Prima Categoria A. Domenica di grande traffico tra Imperia e Savona

Molti dei temi principali della quarta giornata del girone A di Prima Categoria sono figli dei risultati maturati scorsa.
C'è chi vuole cercare l'immediato riscatto, come ad esempio l'Albingaunia, pronta a guardare verso ponente per sfidare l'Ospdedaletti. Un percorso poco più lungo attende il Cisano, ospite del Ventimiglia, dopo il ko interno contro il Borghetto. I confronti tra imperiese e savonesi non si fermano però qui: non mancano all'appello nemmeno Cengio - Camporosso, Golfodianese - San Filippo Neri e Andora - Oneglia.
Dovrà macinare anche un buon numero di chilometri anche un Borghetto in grande forma, atteso al Picasso di Quiliano, mentre profumano di derby Altarese - Dego e Virtus Sanremese - Bordighera.
4ª Giornata - Programma e Classifica Prima Categoria A
Programma 4ª Giornata (Prima Categoria A)
|Ospedaletti Calcio
|-
|Albingaunia Sport Albenga
|Altarese
|-
|Dego Calcio
|Andora 1966
|-
|Oneglia Calcio
|Cengio
|-
|Camporosso
|Golfo Dianese 1923
|-
|San Filippo Neri Albenga
|Quiliano & Valleggia
|-
|Borghetto 1968
|Ventimiglia Calcio
|-
|Cisano
|Virtus Sanremese Calcio
|-
|Bordighera Sant'Ampelio
Classifica Dopo 3 Giornate
|Pos
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|1
|Virtus Sanremese Calcio
|9
|3
|3
|0
|0
|12
|1
|11
|2
|Cengio
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|Golfo Dianese 1923
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|5
|4
|Albingaunia Sport Albenga
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|1
|6
|5
|Borghetto 1968
|6
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|4
|6
|Ventimiglia Calcio
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|7
|Quiliano & Valleggia
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|9
|-2
|8
|Altarese
|4
|3
|1
|1
|1
|7
|4
|3
|9
|Dego Calcio
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|10
|Camporosso
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|11
|Cisano
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|12
|Oneglia Calcio
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|13
|Andora 1966
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|14
|Ospedaletti Calcio
|1
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|15
|Bordighera Sant'Ampelio
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
|16
|San Filippo Neri Albenga
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9